Yves De Corte ondanks blessurelast ambitieus bij Wambeek-Ternat: “We willen opnieuw bovenaan meedraaien”

Wat hebben zeven weken voorbereiding de staf van Wambeek-Ternat geleerd? Trainer Yves De Corte zit duidelijk met dubbele gevoelens. “Ik ben tevreden over de gedane transfers. Ze betekenen een versterking voor de club. De resultaten tijdens de voorbereiding waren op zich ook goed. Tegen hoger spelende tegenstanders konden we voor een stevige repliek zorgen. Enkel tegen Denderhoutem (5-0-nederlaag, red.) was het niet goed. Laat het ons een offday noemen. Er is echter ook keerzijde aan de medaille. Het blessureleed was de voorbije weken zeer groot. Een groot deel van de voorbereiding heb ik moeten afwerken met twaalf spelers. Dat heb ik nooit eerder in deze fase van het jaar meegemaakt. Het gevolg was uiteraard dat de aanwezigen extra belast werden.”

Afwezigen

Yves De Corte gaat dieper in op die afwezigen. “Twee spelers sukkelen met blessures die ze vorig seizoen opliepen. Crauwels kampt met pubalgie. Ik dacht hem te kunnen recupereren, maar hij trainde nog niet. Verbelen maakte quasi hetzelfde verhaal mee, maar dan met een fameuze spierscheur. Hij mag nu wel de trainingen hervatten. Branko Smits is een toptransfer. Hij komt over van Denderhoutem. In de bekermatch tegen Hoeilaart werd hij getackled langs achter. Gevolg: een breukje in het bot. We moeten nu afwachten of hij al dan niet geopereerd moet worden. Kaponda moet onze diepe spits worden, maar hij sukkelt met de spieren. Astorino werd een tweede keer geopereerd aan de knie. Colin overwoog om in mei onder het mes te gaan. Hij deed het niet, maar een ingreep is nu toch noodzakelijk. Onze kern bevat 21 spelers. Op zich is dat genoeg, maar nu wordt de spoeling dun.”

Toch ambitie

Ondanks de tegenslagen blijft Yves De Corte positief. “We willen opnieuw bovenaan meedraaien. Ik kleef daar geen plaats op, maar we mogen wel ambitie tonen. De concurrentie is gekend. Linden lijkt me de grote favoriet in de reeks. Er zijn nog ploegen die goede transfers hebben verricht, maar je moet altijd afwachten of de mayonaise zal pakken.”