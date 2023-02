Yves De Corte met Wambeek Ternat tegen Grimbergen: “Ondanks de vele blessures blijven we meespelen met de top”

Op kousenvoeten sloop Wambeek Ternat dit seizoen de top vier in eerste provinciale binnen. Trainer Yves De Corte hoeft niet lang na te denken over een verklaring. “Bij het begin van het seizoen stelde ik al dat we met veel blessures moesten afrekenen. Dat is eigenlijk nooit opgehouden. Stilaan kwamen er wel spelers terug uit blessure en dat vertaalde zich meteen in de rangschikking. Ondanks de vele blessures blijven we meespelen met de top. Branco Smits en Ben Cummins waren er vorige week niet bij tegen Boka. Zij moesten een verplichte skistage afwerken. Alessandro Astorina was wel opnieuw van de partij, maar die is anderhalf jaar inactief geweest. Op Boka maakte hij wel al meteen schitterend doelpunt. Jeoffrey Pinon lag zes weken in de lappenmand. Hij kreeg vorig weekend weer zijn eerst speelminuten. Lucas Verbelen werd net papa. De bevalling liet op zich wachten, waardoor hij een tijdje niet kon trainen. Ook Andon Sefgjini ligt in de lappenmand. Altijd is er wel een verhaal, maar toch pakken we punten. We staan momenteel op de vierde plaats. Er moeten nog twaalf speeldagen worden afgewerkt. We staan op twee punten van de derde plaats. Er is dus nog veel mogelijk. De eindronde is voor Wambeek Ternat zeker nog haalbaar.”