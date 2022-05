Yves De Corte met Wambeek-Ternat naar Linden in eindronde: “Loting was allesbehalve logisch”

Op papier is het duel tussen Linden en Wambeek-Ternat er een dat alle kanten kan uitgaan. De onderlinge duels zijn in het voordeel van de Oost-Brabanders. In oktober won Linden in Ternat met 0-2. De terugwedstrijd in maart eindigde op een 2-2-puntendeling. In de eindrangschikking van eerste provinciale eindigde Wambeek-Ternat als derde dan weer net voor Linden (53 punten tegenover 51 punten).

Loting

Hoe heeft men de loting voor de eindronde bij Wambeek-Ternat ervaren? Trainer Yves De Corte is meteen zeer duidelijk. “De loting was allesbehalve logisch. Ik ben er niet tevreden mee en wel omwille van meerdere redenen. Vooreerst heb ik er veel moeite mee dat de derde en de vierde van een provincie tegen elkaar moeten kampen, terwijl de tiende vrijgesteld is en meteen naar de tweede ronde kan (Yves De Corte doelt onder andere op Bierbeek, red.) . Ik had ook liever een ploeg uit een andere provincie gehad. Wambeek-Ternat en Linden hebben al twee keer tegen elkaar gespeeld. De tegenstander heeft nog weinig geheimen. Omgekeerd geldt dat verhaal natuurlijk ook. Ik verwacht dan ook dat het duel op zich ook een loterij zal worden. De vorm van de dag en kleine details zullen bepalend zijn.”

Vervolg

In welke mate heeft Yves De Corte al zicht op het eventuele vervolg van de eindronde? “Als we verliezen, is het onherroepelijk gedaan. Bij winst nemen we het op tegen de winnaar van Torpedo Hasselt tegen Berg en Dal. Als we drie wedstrijden winnen, promoveren we alleszins naar derde nationale. Wanneer we de derde match zouden verliezen, is er nog een beperkt vangnet. We zullen de match in Linden aanvatten zonder de geblesseerden Alessandro Astorino, Dennis Van Der Putten en Lucas Verbelen. Benno Platteau is nog onzeker.”