Yves De Corte heeft ambitie met Wambeek-Ternat: “Als de kans tot promoveren zich voordoet, zullen we die grijpen”

Wordt er in september opnieuw nationaal voetbal gespeeld in Ternat? Evident is het niet, maar het zou zomaar kunnen. Op zes wedstrijden van het einde van de competitie heeft leider Kampenhout zes punten voorsprong op Borght-Humbeek. Wambeek-Ternat volgt op negen punten. Linden heeft als vierde vijf punten achterstand op Wambeek-Ternat, Melsbroek zeven punten. Zondag staan Wambeek-Ternat en Melsbroek tegenover elkaar.

Spannend duel

Op papier mogen de toeschouwers zich aan een spannend duel verwachten. Trainer Yves De Corte knikt instemmend. “In de heenronde bleven we in Melsbroek op een 0-0-gelijkspel steken. Toen waren de omstandigheden helemaal anders. Melsbroek stond nog op de tweede plaats in de rangschikking. Nadien moeten er wat problemen geweest zijn in de interne keuken, maar die zouden intussen weer opgelost zijn. Die interne keuken is uiteraard niet mijn probleem. Ik weet gewoon dat Melsbroek over een sterk blok beschikt met veel ervaring. Met Epolo hebben ze bovendien een goede spits in hun rangen lopen die op elk moment het verschil kan maken.”

Promotie

In welke mate leeft de promotiegedachte bij Wambeek-Ternat? Yves De Corte is duidelijk. “Als de kans tot promoveren zich voordoet, zullen we die grijpen. We hebben onze licentieaanvraag ingediend. Ik wil tegelijkertijd duidelijk stellen dat alles mag en niets moet. Het is nog altijd maar ons eerste volwaardige seizoen in eerste provinciale. Vorig jaar werd de competitie immers al na vijf matchen gestaakt. Het was de bedoeling om een rustig seizoen door te maken. Dat is gelukt. Gaandeweg werden de doelen bijgesteld. De honger komt al etende. Drie punten inhalen op Borght-Humbeek is met nog zes wedstrijden te gaan geen onmogelijke zaak. Nogmaals, het is geen doel op zich, maar de ambitie leeft wel binnen de club.”