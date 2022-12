Yves Cordier laat met Liedekerke punten liggen tegen Grimbergen: “Foutjes kosten ons dit seizoen al veel punten”

Na afloop was de stemming in het Liedekerkse kamp bedrukt. Het wedstrijdscenario was dan ook niet in hun voordeel. Trainer Ives Cordier stelde dat zijn ploeg twee punten had laten liggen. “In de eerste helft konden we Grimbergen goed onder druk zetten en kwamen we terecht 2-0 voor. Nadien gaven de match uit handen en dat is frustrerend. In de tweede helft kregen we nog weinig kansen. Het speelveld mag geen excuus zijn. De ene helft lag er beter bij dan de andere, maar dat was voor beide ploegen van toepassing.”

Te laks

Ives Cordier gaat op zoek naar oorzaken. “Onze tweede helft was te laks. Twee balverliezen lagen aan de basis van twee vermijdbare doelpunten. Die foutjes kosten ons dit seizoen al veel punten. We hebben de overwinning gewoon uit handen gegeven. In de eerste helft kreeg Grimbergen één kans. De tegenstander wordt stilaan ons zwart beest. In de heenronde kenden we een gelijkaardig matchverloop. Twee op zes tegen de nummer dertien in de rangschikking: dat roept vragen op. Het klopt dat we het moesten stellen zonder doelman Laborne. Hij moest in extremis geblesseerd afhaken. Ik kan zijn vervanger Michiel Van Gijzeghem weinig verwijten. Topschutter Glenn Van Der Vennet was geschorst. Ook dat zijn geen verontschuldigingen. Op het einde konden we nog een derde treffer scoren, maar de Grimbergense doelman redde een punt voor zijn ploeg.”

Winterstop

Hoe pakt men in Liedekerke de winterstop aan? Ives Cordier verduidelijkt. “Deze week wordt er nog één keer getraind. Op 3 januari hervatten we de trainingen. Vijf dagen later werken we thuis een oefenmatch af tegen Jong Lede. Nog eens week later spelen we de eerste competitiematch op Linden. Januari wordt zwaar, want er staan nog duels tegen Beigem Humbeek en Wambeek-Ternat op het programma. Dat zijn ploegen uit de top vijf.”

