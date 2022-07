Yves Beckers (Schoonbeek-Beverst) kijkt met zijn ploeg uit naar de kompetitiestart

Een twintigtal spelers werkten inderdaad in een bloedhete avondzon en met veel enthousiasme die eerste trainingen af. “Salomone en Wijgaerts vertoeven nog op hun vakantiebestemming, Boosten is met een letsel aan de kruisbanden allicht out voor de rest van het seizoen en Nijs heeft na zijn operatie voor een hernia pas de looptraining hervat. Voor onze spits komt de kompetitiestart allicht te vroeg, maar dat zijn zaken waarmee je als coach rekening moet houden. Zaak is om de jongens in snel tempo op éénzelfde lijn te krijgen en onze kompetitiestart niet te missen. De punten die je daar kan pakken, zorgen voor een zekere rust en houden eventueel de druk weg”, blikt Yves Beckers al een klein beetje vooruit.

Technisch directeur Marc D’Haen vult zijn coach aan: “Wij treden als club voor het eerst in de nationale reeksen aan en dan moet je niet te hoog van de toren willen blazen. Uiteraard hebben ook wij ambitie en die luidt heel realistisch. Kunnen we de vier laatste plaatsen ontlopen, dan hebben wij ons debuut op dit niveau niet gemist. Zorgen we regelmatig voor een uitschieter, dan is dat uiteraard mooi meegenomen. Ik denk dat we met deze kern voldoende gewapend zijn om de uitdaging aan te gaan. Hier is kwaliteit en karaktersterkte als goede mix voorhanden.”