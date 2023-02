Yuno Trouvilliers en SVD Kortemark verdedigen coleidersplaats tegen titelfavoriet Koksijde-Oostduinkerke: “We kijken niet naar hun grote namen”

voetbal vierde provinciale ADe voorbije weken speelden verschillende ploegen haasje-over in de titelstrijd in vierde provinciale A. SVD Kortemark klopte afgelopen weekend leider Adinkerke met 4-0, zodat het nu samen met Zarren aan de leiding komt, al heeft Zarren wel een beter doelpuntensaldo dan de geel-blauwe formatie. Kortemark speelt dit weekend op het terrein van Koksijde-Oostduinkerke, dé grote titelfavoriet, maar die met een nul op zes in een dipje verkeert en nu drie punten telt dan de leider.

Kortemark is ondertussen al tien wedstrijden op rij ongeslagen en verkeert in blakende vorm. “Het geheim van onze goede prestaties? Dat is ons voetbalplezier”, stelt Yuno Trouvilliers. “Wij genieten van elke wedstrijd en amuseren ons enorm op een voetbalveld. Dat zie ik te weinig bij onze tegenstanders. Coach Bart Vanpraet heeft hier een groot aandeel in. Hij haalt het beste uit elke speler en weet onze groep enorm te begeesteren. Op training blijven we elkaar tot het uiterste pushen en beter maken. Het is prachtig om te zien. Deze jonge ploeg maakt een doorstart mee in de laagste provinciale reeks en daarbij zit geen enkele prestatiedruk. Al heerst er in deze groep wel een enorme winnaarsmentaliteit, wat ons succes ook mee verklaart.”

Een klinkende 4-0-zege tegen Adinkerke, dat de leidersplaats verliest aan Zarren en Kortemark, is het jongste succes van de geel-blauwe formatie. “We waren ongelooflijk gemotiveerd om hun eerste plaats af te pakken en warmden ons zeer scherp op. Vanaf het eerste fluitsignaal gaven we meteen volle gas. Elke gecontesteerde bal en elk duel wilden we winnen. Aan het einde van de eerste helft kon ik na een slalom vanop de flank na enkele kapbewegingen de bal in de verste hoek binnen schieten. Na de pauze gingen we op ons elan door en lieten ze hun verzet varen.”

Groot-Kortemark

Koksijde-Oostduinkerke is de volgende tegenstander van Kortemark. “Met enkele ronkende namen in de ploeg zijn zij dé grote titelfavoriet, maar het interesseert ons eigenlijk niet wie bij hen op het wedstrijdblad staat. We kijken enkel naar onszelf en onze eigen prestaties. Titeldruk voelen we absoluut niet, maar we zijn er wel op gebrand om elke match te winnen. Met Zarren, Handzame en wijzelf staan momenteel drie ploegen uit Groot-Kortemark helemaal bovenaan het klassement. Het zou fantastisch zijn voor onze regio als we dit tot het einde van het seizoen kunnen volhouden”, besluit Trouvilliers.

Vierde provinciale A: KV Koksijde-Oostduinkerke – SVD Kortemark op zondag 5 februari om 15 uur.

