Youssef Challouk (RWDM) voor duel tegen Beerschot: “Efficiëntie super belangrijk, zeker in topmatchen”

Evengoed kan RWDM in die twee duels zijn schitterend seizoen ook in rook zien opgaan, maar aan dat doemscenario willen ze in Molenbeek niet denken. De Brusselse club sluit ook het paasweekend af met alweer een duel tegen Beerschot. Vorige zondag bleef RWDM op het Kiel steken op een 1-1-gelijkspel. Beveren krijgt op zijn beurt alweer een makkelijke(re) opdracht. De terugwedstrijd tegen RSCA Futures, dat tijdens deze Play-Offs slechts een schim is van de ploeg die het was in de reguliere competitie. Dat heeft natuurlijk alles of toch veel te maken met het feit dat heel wat youngsters naar de A-ploeg zijn doorgeschoven. RWDM moet haast hopen dat de A-ploeg van Anderlecht Play-Off 2 haalt in de JPL, want anders is de kans groot dat die betere jongere elementen op de laatste speeldag op 13 mei (terug) afzakken naar de B-ploeg, die het dan opneemt tegen RWDM.

“Met het resultaat op Beerschot waren we natuurlijk niet blij”, blikte Youssef Challouk terug. “Maar we mogen en kunnen wel fier zijn op onze prestatie. Op een kwartiertje in de tweede helft na, misschien niet toevallig nadat Beerschot op een stilstaande fase de gelijkmaker had gemaakt, waren we de betere ploeg. We hadden dan wel niet het meeste balbezit, maar we hadden veruit de meeste en beste kansen. Eigenlijk had de match in het eerste kwartier al in een beslissende plooi moeten gelegen hebben, maar we misten jammer genoeg huizenhoge kansen van kortbij. De efficiëntie was beduidend minder dan tegen RSCA Futures waartegen we wel aan een hoog percentage konden afwerken”, herinnert de aanvallende middenvelder zich nog goed. “Zeker in topwedstrijden is efficiëntie super belangrijk.”

Vertrouwen niet aangetast

“Hoewel SK Beveren tot op één punt is genaderd, is ons vertrouwen zeker niet aangetast. We weten tot wat we in staat zijn. Zondag gaan we er alles aan doen om de drie punten thuis te houden. We willen immers vermijden dat Beveren voor ons staat op het moment dat we elkaar een week later in de ogen kijken. Gelukkig kunnen we, zoals steeds, rekenen op de steun van onze supporters die ons in de cruciale wedstrijden massaal zullen steunen om ons naar de overwinning te schreeuwen.”

Lees ook: meer voetbal Challenger Pro League