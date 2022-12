Youssef Challouk (RWDM) tevreden met 3-1-zege tegen Virton: “Efficiënter omspringen met kansen blijft werkpunt”

Ten opzichte van het duel tegen Club NXT vorige week voerde trainer Vincent Euvrard twee wijzigingen door in de basisploeg. Barreto en Plange werden vervangen door Oyama en Hazard. De talrijk opgekomen toeschouwers zagen van bij het eerste fluitsignaal een agressieve thuisploeg. Nadat Biron omstreeks het kwartier de paal had getroffen, mocht hij enkele minuten later toch juichen na een omgezette strafschop. Precies op het halfuur ontsnapte RWDM aan de gelijkmaker, toen een afgeweken schot het doelhout trof. Die kwam er vijf minuten voor de rust dan toch via Mabella. Hij was sneller dan Heris en zag na een lange rush nog voldoende klaar om de bal in de verste hoek te plaatsen: 1-1. Toch ging de thuisploeg met een voorsprong de kleedkamer in na een treffer van El Ouahdi op aangeven van Challouk.

Kort na de rust ontsnapte RWDM alweer aan de gelijkmaker, toen Abdellah van kortbij onbegrijpelijk de bal over een leeg doel knalde. In plaats van 2-2 werd het na ruim een uur spelen 3-1 via Challouk op aangeven van Biron. RWDM bleef druk zetten maar moest toch blijven opletten voor de snelle counters van Virton. Ondanks talrijke kansen kwam RWDM niet meer tot scoren.

RSCA Futures

“We hebben met de voeten geantwoord”, verklaarde de alomtegenwoordige Challouk na afloop. “Toch moeten we efficiënter omspringen met onze kansen. Voor de gelijkmaker hadden we immers minstens drie keer moeten scoren. En bij de 2-1 kwamen we kort na de rust heel goed weg. Langs de andere kant hebben we in de tweede periode voldoende kansen gekregen om tweemaal zoveel te scoren: 6-2 had zomaar gekund. Deze zege zal ons vertrouwen een boost geven. Bovendien blijven we in het spoor van Beveren en Beerschot. Voor de winterstop mag de kloof op die twee ploegen zeker niet groter worden. Komende zondag wacht ons echter een moeilijke verplaatsing naar RSCA Futures. Ook dan willen we de drie punten pakken om met een iets geruster gemoed de eindejaarperiode in te duiken”, stelt Challouk.

RWDM: Defourny; Heris, O’Brien, Le Joncour; El Ouahdi (85’ Ruyssen), De Sart, Challouk, Oyama (67’ Gécé), Vorogovskiy; Hazard (67’ Lopes), Biron (80’ Plange)

Virton: Vincensini, Delorge, Khemis, Droehnle, Perri (68’ Loci); Abdallah (59’ Anne), Masangu (79’ Doué); Cassaert, Allach (58’ Aguemon), Mabella, Espinosa (60’ Paulet)

Doelpunten: 19’ Biron (1-0, pen.), 40’ Mabella (1-1), 44’ El Ouahdi (2-1), 62’ Challouk (3-1),

Geel: Espinosa, De Sart, Lopes, Biron, Gécé

Scheidsrechter: Vermeiren

Toeschouwers: 2.800

