Youssef Challouk met SK Deinze naar Lommel: “Goeie jonge ploeg die ons lijkt te liggen”

Met doelman William Dutoit was de 25-jarige Challouk in Lommel toen één van de uitblinkers. Met een perfecte verre trap zette hij Alessio Staelens, na een adductorenletsel vrijdagavond weer inzetbaar, op weg naar de openingsgoal. Tien minuten na de hervatting kon Challouk, bij een aflegger van Michiel De Looze, zijn eerste doelpunt in 1B aantekenen.

Het technisch vaardige lichtgewicht zit na zestien speeldagen aan vier goals en zes assists. Geen onaardige statistiek voor een debutant in het profvoetbal. “In sommige tabellen sta ik met vijf assists, in andere met zes”, weet Challouk. “Toen Dansoko thuis tegen Seraing in twee tijden scoorde, kreeg ik volgens de ene bron de assist, volgens een andere niet. Ik houd het bij zes. En dat op dertien matchen, want door een coronabesmetting miste ik de matchen bij Club NXT en thuis tegen Westerlo. Thuis tegen Lommel bleef ik door een letsel langs de kant. Over mijn cijfers ben ik tevreden, al kan het natuurlijk altijd beter.”

Eén punt minder dan Lommel

Tegen leider Union scoorde Challouk vorig weekend zijn vierde van het seizoen. Een kwartier voor tijd werd hij vervangen. In een poging van trainer Gevaert om de 2-3-achterstand op te halen. Wat niet meer lukte. “Of ik op Lommel in de basis zal staan, weet ik niet”, gaat Challouk voort. “Onze trainer houdt iedereen scherp door zijn elftal niet snel bekend te maken. Wat ik best oké vind, dat hoort erbij. In elk geval ben ik honderd procent fit.”

“Uit bij Lommel speelden we één van onze betere wedstrijden. Het is een goeie jonge ploeg, die ons lijkt te liggen. Zij kregen zondag in hun thuismatch tegen RWDM een boost. Want ze slaagden erin om 0-2-achterstand om te zetten in 3-2-winst. Het is een ploeg met heel wat ervaring achterin, met veel spelers die een actie kunnen maken”, besluit Challouk. “We tellen één punt minder. Met het oog op de tweede plaats (Deinze staat vijfde op vier punten van viceleider Westerlo, red.) is het een belangrijke verplaatsing, maar eigenlijk zijn we met dat klassement niet bezig. We proberen zo hoog mogelijk te eindigen.”

Selectie: Dutoit, De Looze, Boone, De Schutter, De Witte, Vansteenkiste, Lecomte, Neto, Staelens, Challouk, Mertens, De Belder, Tarfi, El Banouhi, Dansoko, Blondelle, Schils, Van Walle(?), Libbrecht, Vandenberghe.

