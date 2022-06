Youssef Challouk maakt indruk in eerste oefenwedstrijden KV Kortrijk: “Ik hoop hier een vaste waarde te worden”

Het was eenrichtingsverkeer zaterdagnamiddag in het Guldensporenstadion. Kortrijk speelde KV Mechelen helemaal zoek en won verdiend met 3-1. Uitblinker Youssef Challouk was dan ook meer dan tevreden. “We speelden inderdaad een goede wedstrijd", aldus de ex-speler van KMSK Deinze. “KV Mechelen is een uitstekend elftal, maar wij waren meteen wakker en lieten hen nooit in hun spel komen. Mijn eerste weken als speler van KV Kortrijk zijn prima verlopen. Ik ben hier goed opgevangen en voelde me meteen thuis. Ik kende enkel Tom (Vandenberghe, red.) al. De rest van de spelers zag ik enkel nog maar op tv.” (lacht)

Challouk was de voorbije seizoen een echte sensatie in 1B - nu de Challenger Pro League. In 147 wedstrijden liet hij 44 keer de netten trillen en gaf hij 23 assists. Knappe cijfers dus, maar het grote publiek kent hem - nog - niet. “Ik ben een aanvallend ingestelde speler die een actie in huis heeft. De coach (Karim Belhocine, red.) posteerde me zowel tegen Heule als tegen KV Mechelen op de 10, maar ook als flankaanvaller kan ik uitgespeeld worden.”

Nieuw avontuur

De technisch begaafde Challouk tekende een contract voor vier seizoenen in het Guldensporenstadion. “Ook twee seizoenen geleden en in de winter toonde Kortrijk al interesse. Ze waren meteen erg concreet en ik had er een goed gevoel bij. Nog enkele ploegen uit 1A wilden me inlijven, maar mijn keuze was vrij snel gemaakt. Ik hoop hier een vaste waarde te worden en belangrijk te zijn voor de ploeg.”

Vorig seizoen leek Kortrijk geruime tijd mee te spelen voor een plaatsje in de Europe play-offs, maar na Nieuwjaar sputterde de motor. “We willen dit jaar zo hoog mogelijk eindigen”, vertelt Challouk. “Als voetballer moet je ambitieus zijn en dat zijn we ook. Het zal vooral belangrijk zijn om goed aan het seizoen te beginnen. We zijn alleszins op de goede weg om ons klaar te stomen voor de openingswedstrijd tegen OH Leuven. We moeten op dit elan verdergaan.”

Lees ook: meer voetbal in de Jupiler Pro League