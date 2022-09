Youssef Challouk en RWDM ontvangen SV Oudenaarde in eigen stadion: “Deze bekermatch ernstig nemen”

voetbal beker van belgieGeen competitievoetbal in de Challenger Pro League voor RWDM. Zaterdag ontvangt de Brusselse club immers tweedenationaler KSV Oudenaarde in de 32ste finales van de beker van België. De club uit de Vlaamse Ardennen hoopt te stunten, RWDM wil zich op zijn beurt niet laten verrassen.

Het zal vriend en tegenstander benieuwen welke spelers trainer Vincent Euvrard in de basisploeg zal droppen voor deze bekerwedstrijd. Wanneer tegen lagerspelende clubs wordt aangetreden, krijgen jongens die in de competitie minder aan de bak komen in dit soort wedstrijden speelgelegenheid. Dat is niet altijd zonder risico, want een gemotiveerde tegenstander onderschat je beter niet.

Dat deed RWDM ook niet vorige week tegen Jong Genk, maar toch moest het finaal tevreden zijn met een punt dankzij een late gelijkmaker van Youssef Challouk. “Die wedstrijd hadden we altijd met ruime cijfers moeten winnen, zeker op basis van onze eerste helft waarin we heel veel kansen hebben kunnen creëren. Maar we botsten op een uitstekende Genkse doelman. Die speelde de match van zijn leven”, blikte Youssef even terug naar vorige zaterdag.

“Achteraf hinkten we dan ook op twee gedachten. Moesten we nu blij zijn om dat punt of toch ontgoocheld zijn omdat we niet gewonnen hadden. Hoewel de vreugde na mijn gelijkmaker bijzonder groot was, heerste er ook een gevoel dat we – twee punten – te kort waren gedaan.”

Hoewel Challouk pas begin september bij RWDM is, voelt hij zich heel goed bij de Brusselse club. Hij vindt ook steeds meer zijn plaats in op het veld. “Op welke plaats ik het liefste speel? Ik ben een ploegspeler. Ik zal dus spelen op de plaats die de coach me geeft, maar van mezelf vind ik dat ik het beste tot mijn recht kom in een vrije(re) rol. Ik denk dat ik goed aanvoel waar ik moet staan om een meerwaarde te zijn voor de groep. Ik loop ook graag tussen de lijnen, zodat ik moeilijk te bewaken ben”, vertelt Challouk. “Tegen Oudenaarde mogen we ons niet laten verrassen, want we willen graag naar de 16de finales doorstoten.”

Winst in oefenmatch tegen RSD Jette

Begin deze week speelde RWDM een oefenwedstrijd tegen tweedenationaler RSD Jette, die werd gewonnen met 0-4. Bij de rust stond het 0-2. Heel wat jongens die minder aan de bak komen, kregen speelminuten. Junihno, Lopes, Enio en Sankhon namen de treffers voor hun rekening.

