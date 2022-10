Youssef Challouk cruciaal in opmars van RWDM: “Door goede tactiek kunnen we het verschil maken”

voetbal - challenger pro leagueRWDM is aan een mooie opmars bezig. In drie weken tijd is het met een negen op negen opgeklommen naar een gedeelde tweede plaats. Het deelt dit plek met SK Beveren, de ploeg waartegen afgelopen zondag met 3-1 werd gewonnen. Exponent van het Molenbeekse succes is Youssef Challouk, die zich opgewerkt heeft tot een onmisbare schakel in het radarwerk van trainer Vincent Euvrard.

De van Kortrijk gehuurde aanvallende middenvelder lag met twee doelpunten, waarbij hij bij zijn tweede wat hulp kreeg van Van Damme, aan de basis van een schitterende zege.

Ongelooflijk dat Challouk onvoldoende speelmogelijkheden heeft gekregen bij 1A-club Kortrijk, dat in de onderste regionen van de Jupiler pro League bivakkeert. Een reeksje later draait hij met RWDM voorin in de Challenger Pro League.

“De zege tegen Beveren is de verdienste van de ganse groep”, betrekt hij iedereen bij het succes dat RWDM actueel de buurt valt. “Ons harde werk begint langzaam maar zeker vruchten af te werpen. Een negen op negen, met duels tegen onder meer Beerschot en Beveren, is iets waar we als groep heel trots mogen op zijn. Op het derde kwartier van de eerste periode na, nadat Barreto werd uitgesloten met een tweede gele kaart, hebben we de wedstrijd steeds onder controle gehad. We hebben dan ook de tactische richtlijnen van de coach minutieus opgevolgd. Toegeven, het meeste balbezit was voor Beveren (68 procent, nvdr), maar wij waren super efficiënt in de afwerking en dat is ook een verdienste. “

“In een niet zo ver verleden creëerden we kansen bij de vleet, maar werden we niet beloond. Het was best frustrerend om zowel tegen Jong Genk als op Lommel punten te verliezen, terwijl we konden aanspraak maken op tweede overwinningen. Met die vijf punten erbij hadden we nu los op kop gestaan.”, becijfert Challouk, die het prima naar zijn zin heeft in RWDM. “Ik voelde me van bij de eerste dag heel welkom. Zowel door de spelersgroep en de technische staf als door de supporters. De trainer heeft me sinds mijn komst hier veel vertrouwen gegeven door me zoveel mogelijk speelminuten te geven. En dat rendeert, want alleen door zoveel mogelijk minuten te maken, kan je naar je beste vorm toegroeien.”

Twaalfde man

Na Beveren speelt RWDM komende zondag alweer een topper. Dan komt nieuwe leider Lierse naar Brussel afgezakt.

“Dan krijgen we een nieuwe kans om een goede prestatie neer te zetten. We rekenen andermaal op de massale steun van onze twaalfde man. En thuis kunnen we altijd iets meer hé.”