Youssef Boulaouli ziet Marokko winnen en is opnieuw beslissend voor Lokeren-Temse: “Ik pas gevierd nadat we zelf gewonnen hadden”

Vergeet Nederland op het WK, dé terugkeer van afgelopen weekend zag je in het Jan Breydelstadion. Daar boog Lokeren-Temse een dubbele achterstand tegen Jong Cercle om in een overwinning en nestelde zich zo weer helemaal in de titelstrijd.

“Dat was een matchke”, appte een medewerker van Lokeren-Temse. Om maar te zeggen: er heerst complete euforie bij de Waaslanders. En terecht: een pak vertrouwen opgedaan en drie gouden punten.

Opnieuw dankzij Youssef Boualouali die in de slotminuut het winnende doelpunt voorbij de Brugse doelman knalde. “Niels Elewaut speelde de bal hard, maar perfect in mijn loop”, beschrijft de jonge doelpuntenmaker. “Daardoor kon ik me vrijdraaien en toen ik een opening zag, twijfelde ik geen seconde.” Even voordien had Boulaouali ook de pre-assist verstuurd.

‘t Was al de tweede keer op in een maandje tijd dat Boulaouali als invaller een wedstrijd in een andere richting duwt - ook tegen Harelbeke stond-ie op het scordebord. Marokkaanse matchwinnaar. “Toch wil ik niet alle pluimen op mijn hoed steken”, blijft de doelpuntenmaker evenwel bescheiden. “ We hebben ons als één ploeg in de match genokt. Want eigenlijk vond ik ons in de eerste helft al zeer goed voetballen.”

Doe uw ding

Niet goed genoeg, zo oordeelde coach Hans Cornelis. Bij een dubbele achter én een mannetje meer na vroege rode kaart van Larade bracht die Boulaouali ten nadele van verdediger Leandro Pogba. Z’n opdracht was duidelijk. Boulaouali: “Doe gewoon je ding, ik heb vertrouwen in jou”, vertelde de coach me. Ik ben enorm blij dat ik zijn vertrouwen niet beschaamd heb en de ploeg aan de overwinning kon helpen.”

Ook z'n ploegmakers en supporters konden hun geluk niet op. “Ik ben blij dat ik de Lokerse supporters een heerlijke avond kon bezorgde", glundert Boualouali nadat hij tien minuten na affluiten nog steeds bezongen werd door de meegereisde fans. “Een fantastisch gevoel.”

Hoogdagen

Boualouli bleeft hoe dan ook hoogdagen. Zelf uitblinken, terwijl z’n geboorteland de halve finale van het WK haalde. “Maar ik heb pas gevierd nadat we zelf gewonnen hebben”, grinnikt de aanvaller. “Want we gaan een belangrijke week tegemoet. Hopelijk kunnen we zaterdag tegen Torhout opnieuw twee punten pakken om met ene lekekr gevoel de winterstop in te gaan.”

Toch zal het WK deze week nooit ver af zijn. “Hopelijk we kunnen we zondag nog eens vieren als Marokko de finale haalt,” mijmert Boulaouali. “Dat zou pas een droom zijn.”