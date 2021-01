Youri Legein start volgend seizoen met F.A. Nieuwpoort in vierde provinciale: “Mikken op jongens uit de streek”

Eind mei 2020 zag F.A. Nieuwpoort het levenslicht. Dit seizoen kwam de ploeg al in actie met een vijftal jeugdploegen en een beloftenteam, onder impuls van voorzitter Youri Legein. De ex-trainer zegde eind vorig seizoen zijn functie als T1 bij VV Koekelare op en koos bewust voor het voorzitterschap en het project van FAN. “Ik heb op dit moment geen enkele ambitie om trainer te zijn”, verduidelijkt Legein. “Enkel de allerkleinsten coach ik nog en dat is omdat mijn zoon daarbij speelt. Bij de oprichting van deze nieuwe ploeg was het nog te vroeg om meteen met een eerste ploeg te starten, maar nu hebben we nog een halfjaar de tijd om een kwaliteitsvolle spelerskern uit te bouwen.”

Trainer nog even geheim

Dit seizoen bracht FAN al een beloftenteam en een vijftal jeugdploegen in competitie. “Het is moeilijk in te schatten hoeveel van die jongens het tot het eerste elftal kunnen schoppen”, vervolgt de voorzitter. “Die beslissing zal in overleg met de nieuwe trainer gemaakt worden. We hebben al van iemand een ja-woord gekregen, maar ik houd zijn naam nog even geheim. Ik wil hem eerst voorstellen aan het voltallige bestuur vooraleer we zijn naam wereldkundig maken. Onze ambitie? Ik hoop dat we in de A-reeks terecht komen, want daarin spelen we vele leuke derby’s en verder is die A-reeks volgens mij kwalitatief iets minder sterk dan de B-reeks. Dat zou ideaal zijn om deze nieuwe ploeg de nodige tijd te gunnen en een rustig maar tof seizoen te draaien”, besluit de uitbater van een Brugse supermarkt.