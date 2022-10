Youngster Yente Van Den Bossche (Eendracht Aalst Ladies) na zwaar verlies tegen Club Brugge: “Harde maar leerrijke ervaring”

De middenveldster scoorde vroeg in de tweede helft tegen bij een 0-4-tussenstand. “Ik was uiteraard blij met mijn eerste goal in de Super League”, vertelt Yente Van Den Bossche. “We kwamen na die tegengoal meer in de wedstrijd en werden niet langer meer overlopen zoals dat in het derde kwartier het geval was. Toen slikten we in enkele minuten tijd vier tegengoals. De score was wel wat overdreven, want er zaten enkele doelpunten tussen die de Brugse speelsters maar één keer in hun leven zullen maken.”

Eendracht slikt de jongste weken wel heel veel goals, maar toch geeft Van Den Bossche de moed niet op.

“We rekenen erop dat we de geblesseerde sterkhouders Loes Van Mullem, Lieselot De Kegel en Chanel Vandenhouwe in november kunnen recupereren. Ulrike De Frère en Marie Van Caesbroeck moeten tegen dan ook honderd procent fit zijn. Beide speelsters werden tegen Club Brugge opgelapt, maar beschikten niet over al hun mogelijkheden. Er volgen dan ook haalbare tegenstanders zoals KV Mechelen, AA Gent en Sporting Charleroi.”

Intussen betekent de Super League voor de jonge Van Den Bossche een harde leerschool.

“Pandoeringen slikken is uiteraard nooit leuk, maar toch is voetballen op het hoogste niveau voor mij een toffe ervaring. Hoewel ik vorig seizoen reeds in het eerste elftal debuteerde tegen Anderlecht, begon ik het nieuwe seizoen in de B-ploeg in eerste provinciale. Nadat Lieselot De Kegel geblesseerd uitviel, heb ik mijn kans in het A-elftal gekregen en sedertdien speel ik tot dusver iedere week mee. Tegen de topploegen steek ik veel op van de manier van spelen van onze tegenstanders. Vooral de snelheid van uitvoering ligt stukken hoger dan in provinciale. Het is intussen mijn derde seizoen bij Eendracht. Als jeugdspeelster was ik doelvrouw bij Malderen, maar na een transfer naar SK Londerzeel, waarbij ik één seizoen speelde voor ik naar Aalst kwam, voetbal ik op het middenveld.”

