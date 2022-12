Youngster Nick Van Diest (P.Eisden) debuteert zaterdag voor eigen publiek: “Na Hoogstraten wil ik ook tegen mijn ex-club SK Heist de overwinning vieren”

Nick Van Diest belandde begin september met iets vertraging bij Patro. De jonge verdedigende middenvelder maakte de voorbereiding met Heist mee en alles leek erop dat hij ook daar het seizoen zou uitspelen. Toch koos Nick op de valreep voor Patro. Waarom? “Ik had vorig seizoen in de tweede ronde meerdere wedstrijden bij Heist in het eerste elftal gespeeld en voelde het vertrouwen van de club dat ik daar kon doorgroeien”, vertelt Van Diest. “Maar hoe dichter de start van de competitiestart naderde, zwakte dat vertrouwen af. Plots nam Stijn Stijnen contact en overtuigde me de overstap naar Eisden te zetten. Ik heb me die keuze niet beklaagd. Voor mij was het een nieuwe stap in mijn carrière. In Eisden kon ik mijn studies aan de PXL Hogeschool in Hasselt verder zetten en toch deels proeven van een profstatuut. In het begin was het aanpassen. Zeker op het fysieke vlak. Maar met de aanpak en de coaching van trainer Stijnen maakte ik snel progressie. Op een basisplaats had ik geen datum geplakt. Toen ik verleden week hoorde dat ik ging spelen, heb ik stiekem toch wel een gat in de lucht gesprongen”, knipoogt Dick Van Diest.”

Geslaagd debuut

Door de onbeschikbaarheid van Tom Pietermaat (kniekwetsuur) en Niels Verburgh (geschorst), mocht je vorig weekend in Hoogstraten debuteren. Had je geen stress? Patro legt de lat immers hoog en wil absoluut naar 1B. “Ik heb mijn taken zo goed mogelijk uitgevoerd. De complimentjes na de wedstrijd smaakten goed. Dat we in het slot met veel inzet en weerbaarheid nog een driepunter afdwongen, maakte het nog mooier. Dit debuut zal voor altijd in mijn geheugen gebeiteld staan. Wat de ambitie van de club betreft. Nu er drie ploegen naar 1B promoveren, moeten we die kans absoluut grijpen. We hebben nog een eind af te leggen, maar zijn op de goede weg.”

Zaterdag komt je ex-ploeg Heist op bezoek. Het wordt geen gemakkelijke opdracht. Met 16 op 18 zetten ze een schitterende reeks neer. Voor jou wordt dit ongetwijfeld een speciale wedstrijd. “Ondanks een resem gekwetsten blijft Heist week na week verrassen. Ze wonnen tegen AA Gent en La Louvière en speelden gelijk in Luik. Dit zijn prima statistieken. We mogen ze dan ook geenszins onderschatten. Ik hoop er opnieuw bij te zijn en Patro Eisden aan een nieuwe driepunter te helpen. Het zou een vervroegd verjaardagsgeschenk zijn”, weet de Eisdense middenvelder, die volgende week twintig jaar wordt.

Vader Wim Van Diest

Nog iets over je vader. Wim Van Diest is in Limburg geen onbekende. Hij speelde vijf seizoenen voor SK Lommel. “Hij was inderdaad profspeler bij Lommel toen die club nog in eerste klasse speelde. Meer zelfs. In 2001 speelde hij met Lommel de bekerfinale op de Heizel. Westerlo won toen nipt met 1-0. Hij was later ook nog enige jaren actief bij Veldwezelt, hier vlak in de buurt. Of mijn vader mijn prestaties van nabij volgt? Ja, hoor. Hij slaat weinig wedstrijden over en achteraf praten we steeds uitvoerig na”, besluit Nick Van Diest.