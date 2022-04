Youngster Ephraïm Matuasilua en Olympia Wijgmaal kunnen degradatie niet meer ontlopen: “Jezelf ontwikkelen kan even goed in derde nationale”

Het lijkt de kroniek van een aangekondigde daling te zijn, want de blauwhemden hebben sowieso een hele moeilijke terugronde achter de rug waarin ze niet gespaard bleven van pech. Maar vorige week kwam er uitgerekend tegen Lyra-Lierse die eerste zege van het jaar en werd de hoop op de eindronde toch weer aangewakkerd. “We hebben ons inderdaad lang vastgeklampt aan die barrageplaats om nog in tweede nationale te kunnen blijven en dan voelt het natuurlijk heel zuur aan als uiteindelijk toch het doek valt”, reageert youngster Ephraïm Matuasilua vanuit Barcelona, waar hij met zijn klas op reis is. “Zelf heb ik er na afloop niet zo heel veel van meegekregen omdat ik na de match nog de bus moest halen. Maar ik hoorde wel van ploegmaats dat de ontgoocheling vrij groot was. Maar goed, of het nu tweede of derde is, ik heb er nooit aan gedacht om de club te verlaten. Want als jongere krijg je hier echt wel kansen om jezelf te ontwikkelen en dat kan minstens even goed één reeks lager. Dus ik ben op zich wel benieuwd hoe het van hieruit verder gaat, al was het maar omdat ik de voorbije maanden toch een beetje afgeremd werd door blessures.”

Scheurtjes in de hamstrings

Klopt helemaal, want ook Matuasilua heeft zijn deel van de pech en het blessureleed gehad met tot drie keer toe een scheur in de hamstrings. “In januari kreeg ik er al eentje aan mijn goede linkerbeen en nadien nog twee keer aan mijn rechterhamstring”, somt hij op. “Nu goed, één en ander heeft sowieso te maken met die overgang naar de A-kern. Bij de beloften kan je het nog wel een beetje nonchalant opnemen, maar bij de grote jongens is het natuurlijk andere koek en dat werden mijn spieren wel gewaar. Mentaal was dat best wel een moeilijke periode moet ik zeggen, al was het maar omdat ik heel graag de ploeg had willen helpen. Voor mij was het ook de eerste keer dat ik zo zwaar geblesseerd bent geraakt. Je hebt in het begin nog redelijk veel schrik om die sprintjes te trekken. Maar sinds drie weken ben ik eindelijk aan de beterhand en zo kon ik dus starten tegen Tongeren.”

Kansen gemist

Matuasilua had op een gegeven moment ook de 1-0 aan de voet, al bleef dat eerste goaltje in de hoofdmacht uit. “Ik kwam één op één met de keeper maar hij verkleinde goed zijn hoek en daarom besloot ik het leer nog breed te leggen op de gevolgde Morgan”, beschrijft hij. “Spijtig dat die verdediger er nog net tussen zat en nadien baal je dan dubbel zo hard als de goal aan de overkant valt. Toch hadden we nog mogelijkheden om erop en erover te gaan. Ach, het is niet tegen Tongeren dat we het behoud hebben laten liggen.”