Youngster Coast Challenge opent internationaal beloftenseizoen: “Grote interesse en schitterend deelnemersveld”

wielrennenDe wielerwedstrijd Bredene-Koksijde voor beloften, omgedoopt tot de Youngster Coast Challenge (cat. 1.2U), is op 19 maart de allereerste internationale wedstrijden voor beloftenteams. Na het wegvallen van het Amerikaanse Hagens-Berman-Axeon is er nog plaats voor één team (25 in totaal), maar die wordt eerstdaags aangeduid.

“Er is veel interesse om die overgebleven plaats in te vullen”, laat organisator Bert Pattyn glunderend weten. “Vanuit verschillende hoeken en uit heel wat verschillende landen krijgen we aanvragen binnen om het laatste startrecht aan te vragen. De voorbije edities waren immers een succes en zo is deze wedstrijd uitgegroeid tot een begrip in het wielercircuit. Nu deze wedstrijd het nieuwe seizoen zal openen voor de 1.2U-categorie, is de interesse des te groter. We pakken uit met een schitterend deelnemersveld, waarbij een deel van dat peloton de komende jaren zeker in het profwielrennen zal terechtkomen.”

Verschillende scenario’s

Het parkoers is op enkele kleine wijzigingen na niet veel veranderd in vergelijking met de voorbije jaren. “De start is nog steeds in Bredene en de aankomst in Koksijde”, gaat Pattyn voort. “Dit jaar starten de renners wel bij Sporthal De Polder, omdat de traditionele startsite rond het Staf Versluyscenter in die periode zal functioneren als vaccinatiecentrum. De renners vertrekken richting het Heuvelland, om daarna via De Moeren naar Koksijde te trekken. Daar staan nog enkele plaatselijke rondjes op het programma, vooraleer de finish in zicht komt.”

De organisatie is op verschillende scenario’s voorbereid. “Omwille van de coronabeperkingen weten we nog niet in welke vorm we de wedstrijd zal kunnen plaatsvinden, maar we hebben naargelang de situatie een heleboel draaiboeken uitgewerkt.”

De Duitser Niklas Märkl won de laatste editie van de Youngster Coast Challenge in 2019. In een massasprint klopte hij de Belg Jarne Van De Paar en de Deen Alexander Salby.

De 24 deelnemende ploegen zijn: Ampler, Dunkerque Cofidis, VC Rouen, VC Pays de Loudéac, Trinity, Rad-Net Rose Team, Sunweb Development, Israel Cycling Academy, Vino Astana Motors, Team Leopard, ABLOC, SEG Racing Academy, Jumbo-Visma Development Team, Swiss Racing Academy, de nationale ploeg van Groot-Brittannië, Acrog-Tormans, Bingoal-WB Development Team, EFC, Home Solutions Soenen, Indulek-Doltcini, Lotto-Soudal, Urbano, VDM-Trawobo en VP Consulting-Prorace LEK.