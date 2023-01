Youngster Basil Dermaux (Menen) tevreden over eerste seizoen in hoogste afdeling: “Ik krijg veel speelkansen”

Coach Frank Depestele liet de meer ervaren Lou Kindt tegen Aalst in de huppelhoek en gaf als opposite de voorkeur aan Basil Dermaux op. Na het duel op de derde speeldag tegen zijn ex-ploeg Roeselare was het voor de youngster zijn tweede keer in de starting six. “Frank had me op voorhand al gezegd dat ik zou starten”, aldus Dermaux die volgende maand zijn 19e verjaardag viert. “In aanvallend opzicht was mijn prestatie wel ok, serverend kon het beter. Hoewel het vrij goed ging, werd ik vervangen door Lou. Een verklaring kreeg ik niet, maar de coach liet wel verstaan dat hij dat misschien niet had moeten doen. Ik begrijp zijn beslissing wel. Het draaide niet goed en hij moest iets proberen. Hij rekende erop dat de inbreng het ritme bij Aalst zou breken en dat heeft Lou gedeeltelijk ook gedaan met zijn opslag. Ik heb er dan ook geen probleem mee. Omdat we de eerste set heel vlot binnenhaalde, betekende het verlies tegen Aalst toch een klopje. Positief is wel dat we zijn blijven vechten. In dat opzicht hebben zeker progressie gemaakt.”

Zaterdag staat Menen in zijn tweede opeenvolgende thuiswedstrijd tegenover Volley Haasrode-Leuven. De Leuvenaars delen de derde plaats met Gent en tellen drie punten meer dan Menen. In de heenwedstrijd midden december haalde de vice-kampioen het in de tiebreak. Dermaux begon in de huppelhoek, maar stond vanaf de twee set telkens in de starting six. “Ik was wel tevreden over mijn prestatie in Leuven. Het was een moeilijke wedstrijd, beide teams waren aan elkaar gewaagd. We weten nog niet wie er zaterdag zal starten, maar we gaan sowieso voor de winst. Liefst met 3-0. Enerzijds willen we het verlies tegen Aalst goedmaken en anderzijds is het belangrijk om opnieuw aan te knopen met de zege. Dat zou een goede stap zijn met het oog op het behalen van de play-offs waarop we mikken”.

Studies industrieel ingenieur

Dermaux is een Roeselaars jeugdprodukt en was vorig seizoen nog sterkhouder van Knack C in promo 1. Menen plukte de talentvolle hoofdaanvaller weg en geeft hem alle kansen op het hoogste niveau. “Ik ben heel blij met mijn keuze. Menen is een goede club waarmee ik Liga A kan aftasten. We trainen in de namiddag. Ideaal om te combineren met mijn studies industrieel ingenieur aan de UGent. Ik volg een aangepast programma van 36 in plaats van 60 studiepunten. Komende maandag heb ik het eerste examen van deze examenreeks. Ik ben tevreden met hoe het momenteel draait. Ik krijg veel speelkansen. Op een aantal vlakken kan ik nog verbeteren. Op training draait mijn service goed, maar ik zou dat moeten kunnen doortrekken in de wedstrijd. Ook mijn defense kan nog beter. Tot slot moet ik ook fysiek nog sterker worden”.