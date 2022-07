Youngster Alessio Basile grijpt net naast zege op viersterrentoernooi TC Lovanium: “Switch van gras naar gravel vlot verteerd”

Enkele dagen later is de ontgoocheling al helemaal doorgespoeld. “Die teleurstelling was er meteen na afloop uiteraard wel, vooral omdat ik de wedstrijd op een gegeven moment in handen had bij een 7-6, 3-1-voorsprong”, reageert de 17-jarige junior. “Maar ik slaagde er mentaal niet in om heel de match lang bij de les te blijven. Zo kwamen de foutjes en kantelde de match. Maar goed, Juszczak is een sterke speler die sowieso weinig punten cadeau geeft. En al bij al heb ik een goede week achter de rug, zeker als je weet dat ik snel de switch moest maken van gras naar gravel. Het was trouwens echt wel een fantastische ervaring om voor de eerste keer op Wimbledon aan te kunnen treden. Op zich ligt die ondergrond me ook wel, alleen komen er bij zo’n debuut de nodige zenuwen kijken en haalde ik daardoor niet mijn beste niveau.”