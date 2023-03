Youngster Adrien Marchal voor het eerst in basiself KVK Tienen tijdens verliesmatch tegen Francs Borains: “Stiekem toch iets meer stress dan andere weken”

En zo moet de Suikerploeg zich dus tevreden stellen met een 4 op 21 en dat is toch een beetje zuur gelet op het goede niveau dat Tienen de laatste weken vaak haalde. “In zekere zin hebben we misschien gegokt en verloren, want we wilden natuurlijk maar al te graag nog eens de drie punten in eigen huis”, reageert youngster Adrien Marchal. “Vooral voor de pauze klopte het plaatje lange tijd perfect, zeker gezien die vroege 1-0-voorsprong. We gaven gewoon niets weg, tot ze kort voor rust toch eens voor doel opdoken en het hen meteen de gelijkmaker opleverde. Geen ideaal scenario om zo de rust in te moeten gaan. Maar in plaats van te speculeren op een puntendeling zijn we nog vol voor een tweede doelpunt gegaan in die tweede helft. En ja, dan geef je onvermijdelijk ruimte weg en daar ze via Chevalier en Tainmont optimaal van geprofiteerd. Dus er heerste toch wel de nodige teleurstelling na afloop, maar tegelijk blijven we er als groep rustig onder omdat we zo goed aan elkaar hangen.”