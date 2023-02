Younes El Hadj schenkt KAC Betekom drie gouden punten tegen Kampenhout: “Heel leuk om als verdediger het verschil te kunnen maken”

KAC Betekom ging in de slotfase met de drie punten aan de haal in het streektreffen met Kampenhout. Het was centrale verdediger Younes El Hadj die, niet voor het eerst, Betekom aan puntenwinst hielp met de 1-2. Door de recente zeven op negen lijken de troepen van coach Custers nu niet meer teveel naar onderen te moeten kijken.

De drie punten waren misschien wat gevleid voor El Hadj en maats, dat gaf hij zelf ook toe: “Over de ganse match bekeken was een gelijkspel een correctere weergave geweest. Wij hadden meer overwicht voor de pauze, Kampenhout erna. Maar op vlak van kansen vind ik wel dat wij de betere hadden. Al troffen zij na de pauze inderdaad wel nog de lat. We gaan er alleszins onze slaap niet voor laten want het zijn weer drie hele belangrijke punten.”

Drukke week

“Na de midweekmatch tegen Wijgmaal pakken we nu zes op zes in de matchen dat het moest”, gaat de centrale verdediger voort. “Beter kan dus niet. Met Pelt erbij pakten we zeven op negen waardoor we een drukke week weer goed hebben doorstaan. Niet voor het eerst inderdaad want in januari zorgde het drieluik Termien, Geel en Beringen voor een zes op negen in één week . Dat midweekvoetbal lijkt ons dus wel te liggen, maar nu ook niet voor elke week hoor (lacht). Als je die matchen allemaal speelt, begin je dat toch wel te voelen. Zijn er wat kwaaltjes en pijntjes. Het is daarom niet slecht dat er volgend weekend geen competitievoetbal is.”

Vrijuit spelen

Door de zege op Kampenhout staat Betekom nu stevig zevende en lijken de ergste zorgen nu echt wel van de baan met een voorsprong van tien punten op de veertiende en laatste rechtstreekse degradatieplaats: “We kunnen nu inderdaad meer vrijuit gaan spelen zonder ons nog te veel druk te maken over het klassement door die recente zeges. En dat mag je toch niet onderschatten want tegen de degradatie spelen wil niemand. Het doel in de resterende negen matchen moet dan ook zijn om nog beter in ons spel te komen en nog zoveel mogelijk punten te blijven pakken. Iets wat we voor Nieuwjaar toch te weinig deden.”

Vijf extra punten

De 23-jarige El Hadj, inwoner van Hofstade bij Mechelen, was niet aan zijn proefstuk toe met het scoren van goals: “Het doelpunt tegen Kampenhout was mijn derde dit seizoen”, pikt hij in. “De vorige goals maakte ik tegen Houtvenne en Nijlen en die leverden tweemaal een punt op. Nu dus drie. Dat zijn toch al vijf extra punten en dat geeft natuurlijk een heel goed gevoel. Normaal zijn het de aanvallers die het verschil maken, maar het is ook heel leuk om als verdediger het verschil te kunnen maken. Ik ga ook steevast mee op corners en af toe met succes dus.”

“Volgend seizoen blijf ik overigens ook op post in Betekom. We hebben de voorbije weken gesprekken gehad en afgelopen weekend zijn we tot een akkoord gekomen. Ik ben heel tevreden met mijn debuutseizoen tot dusver want ik krijg veel speelminuten, maar een garantie naar volgend jaar toe is dat natuurlijk niet. Maar ik voel me goed bij deze club en krijg het nodige vertrouwen. Dan is er geen reden om te vertrekken.”