Younes El Hadj en KAC Betekom voor slotmatch naar nummer drie Geel: “Alles wat we daar rapen, is eigenlijk bonus”

Begin oktober smeerden de troepen van coach Custers de Kempenzonen namelijk een stevige 5-2 nederlaag aan. Meteen ook de enige verliesmatch van Geel in de ganse heenronde. Dat opent mogelijk wel perspectieven. “We speelden toen op voetballend vlak een heel goede match”, herinnert El Hadj zich nog goed. “Dat hoeft niet te verbazen aangezien dat wel vaker het geval is als we tegen hoger gerangschikte ploegen spelen. We zullen dat opnieuw in de praktijk moeten brengen, in combinatie met een goed blok in balverlies. Als dat lukt, kunnen we er mogelijks wel iets rapen.”

“Wat natuurlijk niet wegneemt dat zij favoriet zijn. Maar dat was in de heenronde ook al het geval. We kunnen er alleszins vrijuit spelen, want alles wat we daar rapen, is eigenlijk bonus. Vorig weekend op Nijlen was het van te moeten, nu eerder van te mogen. Op Nijlen brachten we alleszins niet wat er van ons mag verwacht worden, we zijn er dus op gebrand dat tegen Geel wel opnieuw te laten zien.”

Bovenaan de rechterkolom

“Die wisselvalligheid zorgde er ook wel voor dat we momenteel staan waar we nu staan”, gaat de centrale verdediger voort. “Bovenaan de rechterkolom. We hadden gerust wat hoger kunnen staan en misschien wel moeten staan. We verloren op zich niet vaak, maar speelden te veel gelijk. En daar schiet je ook niet zoveel mee op. We spelen vaak goed voetbal, ontwikkelen voldoende kansen en scoren ook steeds. Alleen slikken we ook te makkelijk goals om tot een goed resultaat te komen. Hopelijk kunnen we daar in de terugronde komaf mee maken.”

Knokken voor de punten

Zelf kwam de 23-jarige Mechelaar op het einde van de voorbereiding nog over van Berlaar-Heikant om het vervroegde voetbalpensioen van Steff Karremans mee op te vangen. Zijn plaats in het hart van de Betekomse defensie heeft hij vrijwel probleemloos weten af te dwingen. “Met Berlaar-Heikant maakte ik voor het eerst echt kennis met voetballen in een eerste ploeg, zeg maar met het volwassenenvoetbal. Daarvoor was ik in de jeugd actief bij onder meer KV Mechelen, Lierse en Beerschot.”

“Bij Berlaar-Heikant maakte ik het vorige seizoen mee in deze reeks, maar degradeerden we finaal. Een niet zo leuk einde dus, maar ik leerde er wel knokken voor de punten. Niet dat ik verwacht dat het bij Betekom zo’n vaart zal lopen. We hebben voldoende kwaliteiten in huis om ons probleemloos te redden. Zeker als we nog een beetje efficiënter worden in beide linies.”

Kopbalsterk

Afgelopen weekend was El Hadj op Nijlen nog goed voor een rake kopbalgoal in de slotminuten. “Mijn tweede treffer voor Betekom nadat ik eerder op het seizoen scoorde in en tegen Houtvenne” pikt hij in. “Kopbalsterk kan je me gerust noemen op stilstaande fases. Maar belangrijker was dat mijn twee doelpunten tot dusver Betekom twee punten opleverden in plaats van geen. Al was die goal op Nijlen vooral een beloning voor de ganse groep omdat we er ondanks een mindere match voor bleven knokken”, besluit El Hadj eerder bescheiden.

Lees ook: meer voetbal in 3NB