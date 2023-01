Youk Vermeeren en Hoogstraten pakken oververdiend punt tegen topploeg Luik (1-1): “We geven de moed niet op”

“In het klassement helpt dit punt ons misschien niet heel veel vooruit, maar op mentaal vlak is het toch een serieuze opsteker”, vertelt het Hoogstraatse jeugdproduct. “We hebben tenslotte al heel vaak het onderspit moeten delven in de slotminuten. Daarom deed het deugd om dit keer wel eens een resultaat te kunnen neerzetten. Al is het dan maar een punt.”

Nog niet verloren

De Rooikens hebben dat punt bovendien allesbehalve gestolen. “We hebben kansen genoeg gehad om meer dan één keer te scoren en dat tegen toch een ploeg die niet alleen tweede staat in het klassement. Ze hebben ook nog geen enkele keer verloren dit seizoen. Dat is hoopvol voor de rest van het seizoen. Anderzijds is het ook ergens een gemiste kans, want we zullen sowieso nog wel een paar keer moeten stunten als we ons willen redden. Op dat vlak worden de komende weken heel belangrijk met duels tegen Young Reds en Rupel Boom.”

Vermeeren lag met een puike voorzet aan de basis van de Hoogstraatse gelijkmaker tegen Luik. “Ik had nog iets recht te zetten, want bij de bezoekende openingstreffer ging ik niet helemaal vrijuit. Daarom was ik ook heel blij met de 1-1. We zijn er dit seizoen per slot van rekening nog niet vaak in geslaagd om een achterstand goed te maken en al zeker niet tegen een topploeg.”

Schitterende mentaliteit

Door de zeges van degradatieconcurrenten Jong Charleroi, Rupel Boom en Dessel volgen de Rooikens ondertussen wel al zes op punten van een veilige plaats. “Toch geven we de moed niet op. Daarvoor hangt onze groep veel te goed aan elkaar. Ondanks de tegenvallende resultaten gaan we bijvoorbeeld nog altijd voor mekaar door het vuur en ik ben er ook van overtuigd dat die schitterende mentaliteit ons vroeg of laat nog punten zal opleveren. Of dat volstaat om ons te redden zal nog moeten blijken, maar we gaan er wel alles aan doen om niet te zakken.”

