Yoshi Mariën en Knokke mikken op zege tegen Boom: “Zo snel mogelijk naar linkerkolom”

Voetbal eerste nationaleKnokke verzekerde zich de voorbije weken van heel wat puntengewin in eerste nationale. Het liep afgelopen weekend echter wel een 2-0-nederlaag op tegen KVK Tienen, zodat de opmars van de kustploeg gestuit wordt en het nog steeds in de rechterkolom bivakkeert. Rupel Boom, voorlaatste in de stand, komt zondag op bezoek in het Burgemeester Graaf Leopold Lippens Park.

“Enkel met een overwinning zijn we tevreden”, stelt Yoshi Mariën. “Er werd deze week alvast pittig getraind. Na onze eerste driepunter op eigen bodem tegen Heist willen we onze beduchte thuisreputatie opnieuw in ere herstellen. Al onderschatten we Boom allerminst. Ondanks hun voorlaatste plaats verzamelden ze al vijf punten en wisten ze onder meer Patro Eisden een peer te stoven. Bovendien is het vaak moeilijker voetballen tegen ploegen die onderaan het klassement staan, omdat zij er alles aandoen om je het voetballen te beletten en ze aandringen op een fysieke veldslag.”

Einde aan goede reeks

Knokke pakte de voorbije weken uit met een knappe twaalf op vijftien en een negen op negen, maar liep afgelopen weekend wel tegen een 2-0-nederlaag aan in Tienen, dat nu tot op één puntje van Knokke komt.

“Een zuur verlies, want we hadden opnieuw meer balbezit en stonden goed georganiseerd”, vervolgt Mariën. “Net zoals vorige week op het veld van Mandel, speelden we geduldig en probeerden we met verzorgd voetbal doelrijpe kansen te creëren. Aan het begin van de tweede helft viel Ruben Vanraefelghem echter geblesseerd uit en slikte Jamal Aabbou een rechtstreekse rode kaart. Met een numerieke minderheid verloren we onze grip op de match en wist Tienen via Naudts twee keer te scoren in het slotkwartier, toen we niet scherp genoeg verdedigden op twee afgeweken voorzetten. De nederlaag is geen drama, maar zo komt er wel een eind aan onze mooie reeks.”

De 26-jarige Mariën verzamelde dit seizoen al heel wal speelminuten, ondanks de felle onderlinge concurrentie bij kustploeg. “Ik zou graag nog niets meer scoren of assists geven, maar met mijn inzet en loopvermogen maakte ik me de voorbije wedstrijden ook al nuttig voor de ploeg, waar ik als spelverdeler of op de flank wordt uitgespeeld. Het collectief primeert echter en we willen met Knokke graag zo snel mogelijk een plek in de linkerkolom bemachtigen, zodat we naar de top zes kunnen kijken en niet naar de ploegen beneden ons”, besluit Mariën.

