Yorunn Ligneel springt 1m81 en mag naar het WK U20: “Ik besef nog niet goed wat ik gepresteerd heb”

AtletiekAfgelopen zondag werd in Lokeren de eerste wedstrijd van de Flanders Cup afgewerkt. Yorunn Ligneel (18) zorgde in het hoogspringen letterlijk en figuurlijk voor een van de absolute hoogtepunten. Met een sprong over 1m81 verbeterde ze niet alleen haar persoonlijk record, maar plaatste ze zich ook nog eens voor het WK U20, dat begin augustus doorgaat in het Colombiaanse Cali. “Ik kan het nog niet helemaal vatten”, klinkt het.

Ondanks haar jeugdige leeftijd speelt hoogspringster Yorunn Ligneel al verschillende jaren mee voor de prijzen op Vlaamse en nationale kampioenschappen alle categorieën. Dit seizoen had de Houthulstse atlete echter één groot doel voor ogen, namelijk kwalificatie voor het WK U20 in Cali. Daarvoor was een hoogte van 1m81 vereist. “Vorige zomer sprong ik al 1m80 en ook deze winter liet ik al eens 1m79 optekenen”, zegt ze. “Ik wist dus zeker dat 1m81 er deze zomer in moest zitten. Op training liep het al een tijdje heel goed, maar om de een of andere reden kwam het er op wedstrijd nog niet helemaal uit en bleef ik wat op mijn honger.”

“In Lokeren waren de omstandigheden echter ideaal. Er was goeie tegenstand, het weer was uitstekend en ik zat goed in de wedstrijd. Ik hoopte uiteraard om eindelijk die 1m81 te springen, maar ik wou me er ook niet te veel op focussen.” De Houtlandse ging behoorlijk vlot over 1m75 en 1m78 en toen werd de lat op 1m81 gelegd. “Mijn eerste poging mislukte nog, maar bij mijn tweede poging bleef de lat liggen. Het was ook echt een heel goeie poging want ik had nog veel hoogte over”, gaat ze verder.

Ontlading

De ontlading bij Ligneel en haar entourage was enorm. Haar ticket voor het WK U20 was binnen. Toch wou ze nog meer en liet ze de lat op 1m83 leggen. “Door de euforie was mijn concentratie een beetje weg en daardoor waren mijn eerste twee pogingen op die hoogte niet echt op niveau. Mijn derde poging was dan wel weer goed, maar toch viel de lat naar beneden. Had ik drie goeie pogingen gehad op die hoogte, dan denk ik dat de kans groot was dat ik ook over 1m83 was gegaan. Maar goed, de wedstrijd was sowieso al geslaagd. Ik besef zelfs nu nog niet goed wat ik in Lokeren gepresteerd heb. Ik ben heel trots en blij, niet alleen voor mezelf maar ook voor mijn trainer Noël Coddens. Ook voor hem is dit een heel mooie bekroning, want hij investeert heel veel tijd in mij.”

Voor 18-jarige Ligneel wordt het WK U20 het eerste internationale kampioenschap. “Wat ik daar kan betekenen, weet ik totaal niet. Het zal in ieder geval een fantastische ervaring worden en ik zal er vooral met volle teugen van genieten.” Met Merel Maes treedt nog een tweede Belgische hoogspringster aan in Cali. “Da’s ook heel leuk, want ik ken Merel vrij goed. Het zal leuk zijn om die ervaring met haar te delen.”

Aangezien de WK-kwalificatie nu al op zak is, valt voor Ligneel de druk ook wat weg. “Ik neem komend weekend nog deel aan de IFAM outdoor meeting en daarna volgt nog het BK alle categorieën. Voor de rest kan ik me nu ook wat meer gaan concentreren op mijn studies, want de examens komen er ook aan”, besluit de eerstejaars studente kinesitherapie.