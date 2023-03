Yorunn Ligneel blikt tevreden terug op indoorseizoen: “Opnieuw stap vooruit gezet”

AtletiekHet is een mooi indoorseizoen geweest voor onze West-Vlaamse atleten. Met Alexander Doom, Helena Ponette en Aurèle Vandeputte had onze provincie drie vertegenwoordigers op het EK indoor in Istanboel. Daarnaast presteerden heel wat gouwgenoten uitstekend in het nationale circuit. Zo zorgde Yorunn Ligneel op het BK voor beloften met 1m83 in het hoogspringen voor een topprestatie. “Dit was de perfecte wedstrijd waar ik op hoopte”, klinkt het.

De winter was voor Yorunn Ligneel (19) een beetje met een valse noot begonnen. Ze had een kleine spierscheur opgelopen in haar hamstring en daardoor was het afwachten of ze tijdens het toch relatief korte indoorseizoen nog haar beste niveau zou kunnen benaderen. “Door die blessure had ik wat trainingsachterstand opgelopen, maar al bij al is mijn indoorseizoen heel goed verlopen”, zegt ze. Eind december liet ze bij haar seizoensdebuut meteen 1m77 optekenen en ook in de daarop volgende wedstrijden bevestigde ze dat de vorm weldegelijk al behoorlijk goed zat.

Groeiende vorm

“Vooral in de laatste weken voelde ik dat er iets meer in zat. Ik had bij een aantal wedstrijden heel nipt de 1m80 niet gehaald en ik hoopte toch dat de groeiende vorm zich ook eens zou vertalen in een mooi resultaat op wedstrijd. Ik ben dan ook heel blij dat het er in de laatste wedstrijd van het seizoen uitgekomen is. Het was de perfecte wedstrijd, want ik klaarde ook alle hoogtes bij mijn eerste poging”, gaat de Houthulstse verder.

“Ik ben heel blij dat ik het niveau van afgelopen zomer heb kunnen bevestigen en dat ik zelfs nog een stuk beter heb kunnen doen. Ik heb opnieuw een stap voorwaarts gezet en ik denk eerlijk gezegd dat er nog heel wat progressie mogelijk is. Mijn techniek kan nog stukken beter en ook op het vlak van kracht kan ik nog veel vooruitgang boeken. Na een weekje rust ben ik ondertussen alweer begonnen met de voorbereiding op het zomerseizoen.”

Bevestigen

Yorunn Ligneel is nu eerstejaars belofte en nam vorige zomer deel aan het WK voor junioren in het Colombiaanse Cali. Het was haar eerste internationale kampioenschap en dat smaakt naar meer. “Ik heb nog een aantal jaar te gaan als belofte en ik focus momenteel niet echt op internationale kampioenschappen. Alles op zijn tijd. Het belangrijkste is nu om nog verder te schaven aan mijn techniek. Deze zomer wil ik graag die prestatie van 1m83 bevestigen en dan zien we wel waar we uitkomen. Mijn eerste wedstrijd wordt allicht het Provinciaal kampioenschap in Tielt, maar voor de rest ligt mijn wedstrijdschema nog niet vast”, besluit de studente kinesitherapie.

