Yorunn Ligneel bekroont topseizoen met nationale hoogspringtitel: “Heb grote stap voorwaarts gezet”

AtletiekZondag werd in Kortrijk het Vlaams kampioenschap voor juniores en beloften afgewerkt. Met maar liefst 9 medailles was Houtland AC er de meest succesvolle West-Vlaamse club. Yorunn Ligneel (18) pakte met 1m76 goud in het hoogspringen bij de juniores en was daarmee één van de absolute uitblinkers. “Ik presteerde dit seizoen heel erg constant”, zegt ze.

Yorunn Ligneel kende een bijzonder succesvol seizoen. De Gistelse hoogspringster verbeterde haar persoonlijk record tot 1m81, kwalificeerde zich voor het WK U20 in het Colombiaanse Cali en behaalde indoor goud op het BK U20 en op het BK en het Kampioenschap van Vlaanderen alle categorieën. Deze zomer voegde ze daar nog Vlaams zilver aan toe en nu dus ook nog een nationale titel bij de juniores. Wat een erelijst. “Ik ben uiteraard heel erg tevreden over mijn seizoen,” blikt ze terug. “Ik heb heel het jaar constant boven de 1m75 gesprongen en da’s toch wel een groot verschil met vorig seizoen. Op dat vlak heb ik zeker een mooie stap voorwaarts gezet.”

In Kortrijk was de nationale titel al heel snel binnen voor Ligneel. Na haar eerste sprong over 1m65 wist ze zich al meteen verzekerd van goud. “Er was heel weinig tegenstand, maar ik wou graag mijn seizoen afsluiten met een mooie hoogte. Het is uiteindelijk 1m76 geworden en daar ben ik enorm tevreden mee. Het was geleden van begin augustus dat ik nog een wedstrijd gesprongen had. Ik wist dan ook niet goed wat ik ervan kon verwachten. Bovendien waren de omstandigheden niet ideaal. Er stond in de bocht heel veel tegenwind en ik moest ook heel lang wachten vooraleer ik aan mijn wedstrijd kon beginnen”, gaat ze verder.

WK U20

Deze zomer mocht Ligneel voor het eerst in haar carrière ook deelnemen aan een internationaal kampioenschap. In het Colombiaanse Cali nam ze deel aan het WK U20 en met 1m76 deed ze het daar meer dan behoorlijk. “Het was een zeer toffe en enorm leerrijke ervaring. Over de prestatie zelf ben ik tevreden, maar ik voelde wel dat ik er wat leergeld betaalde. Met 1m80 had ik immers de finale gehaald. De omstandigheden met het grote stadion maakten echt wel indruk op me. Ook het feit dat mijn coach, Noël Coddens, er niet aanwezig was, maakte een groot verschil. Maar toch kijk ik bijzonder trots terug op dat kampioenschap en het smaakt sowieso naar meer.”

Estafettes

De afgelopen weken ruilde de Houtlandse atlete ook de hoogspringmat in voor de piste, want samen met clubgenotes Jolijn Verhaeghe, Lore Louagie en Libelia Vincke kroonde ze zich tot nationaal kampioen 4x100m bij de juniores. “Op het West-Vlaams kampioenschap verbeterden we met 48.05 bovendien ook het West-Vlaams record en lieten we de 5de nationale prestatie allertijden noteren. Ik ben zelf niet de snelste sprintster, maar ik haal toch een behoorlijk niveau. Ik vind het altijd leuk om aan de estafettekampioenschappen deel te nemen. Atletiek is meestal een individueel gebeuren en het is tof om in ploegverband samen een bepaalde doel na te streven”, besluit ze.