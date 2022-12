Yorick Van De Kerkhove beste Belgische belofte op EK veldlopen: “Ik wou vooral ervaring opdoen”

VeldlopenZondag werd in het Italiaanse Turijn het EK veldlopen georganiseerd. Bij de beloften mannen toonde Yorick Van De Kerkhove zich de beste landgenoot met een knappe 23ste plaats. “Dit was mijn eerste internationaal kampioenschap en ik wou eigenlijk vooral ervaring opdoen”, klinkt het.

Na twee extreem zware Europese veldloopkampioenschappen in Lissabon en Dublin, werd Turijn aangekondigd als een soort light versie. Niets was echter minder waar, want het parcours in het mooie La Mandria Park was zeer uitdagend met een steile heuvel in drie delen, het lopen door een kasteel en de verraderlijke afdaling. Debutant Yorick Van De Kerkhove doorstond zijn vuurdoop op het hoogste niveau uitstekend, want na een zeer constante wedstrijd finishte hij bij de beloften als 23ste en eerste Belg.

Ervaring

“Ik heb een behoorlijk snelle start genomen, zodat ik op de heuvelstrook niet in de problemen zou komen”, zegt hij. “Dat pakte goed uit en daarna heb ik mijn eigen tempo gezocht en dat gewoon de hele wedstrijd doorgetrokken.” Een uitstekende tactiek, want de atleet uit Tielt-Winge schoof ronde na ronde op. “Ik ben heel tevreden over het wedstrijdverloop en mijn prestatie. Mijn doel was vooral om ervaring op te doen, want dit was mijn eerste internationaal kampioenschap. Daarnaast wou ik ook in de eerste helft van het deelnemersveld finishen en dat is ook ruimschoots gelukt.”

De aanloop naar dit kampioenschap was nochtans niet ideaal voor Van De Kerkhove. “De week na de CrossCup in Roeselare ben ik ziek geworden. De afgelopen week was het gevoel ook niet echt super, maar uiteindelijk voelde ik me vandaag toch behoorlijk goed en dat heeft zich dan ook vertaald in een mooi resultaat”, besluit het lichtgewicht van atletiekclub ROBA.

Vince Van Winckel

Clubgenoot Vince Van Winckel verging het bij de junioren jongens een stuk minder. Hij finishte op een ontgoochelende 76ste plaats. “Ik had vandaag gewoon een heel slechte dag,” bekent hij. “Ik voelde het al van bij het begin, maar ik wou absoluut finishen en het team helpen. Het was mijn eerste kampioenschap en het was een leuke ervaring, maar ik hoop de volgende keer een stuk beter te doen.”

