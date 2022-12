Yorick Slaets kiest volgend seizoen voor EFC: “De ploeg stond bovenaan mijn verlanglijstje”

Bij de juniores behoorde Yorick Slaets zowel op de weg als op de piste tot de betere renners. Op de piste werd hij Belgisch kampioen puntenkoers, op de weg pakte hij de titel op het BK ploegentijdrit. Het was dan ook uitkijken voor welke team hij zou kiezen. “Ik heb gekozen voor EFC. De eerste contacten dateren al van deze zomer. Ploegleider Wim Feys nam toen met mij contact op. Ik heb nog even gewacht om te tekenen. Op het einde van het seizoen duiken er soms nog interessante ploegen op die op zoek zijn naar renners. In mijn hoofd was ik er echter al snel uit, de ploeg stond bovenaan op mijn verlanglijstje. EFC behoort bij de beloften tot de top in ons land. Ze halen het niveau van een continentale ploeg. In oktober heb ik fysieke testen afgelegd. Op dat moment heb ik de knoop definitief doorgehakt.”

Volledig scherm Yorick Slaets toont een eerste keer zijn nieuwe trui. © RV

Vijf seizoenen

Hoe blikt Yorick Slaets terug op de voorbije seizoenen? “Ik begon mijn wieleractiviteiten bij Spie-Douterloigne, maar dat duurde nadien lang. Als miniem en eerstejaars bij de aspiranten kwam ik uit voor Steeds Vooruit Kontich.De laatste vijf seizoenen verdedigde ik de kleuren van Avia-Rudyco. Dat was een geweldige tijd. Ik voelde me onmiddellijk thuis bij de formatie. De begeleiding en de sfeer was werkelijk top. Ik wil dan ook echt iedereen van de ploeg die me op de een of andere manier heeft gesteund, van harte bedanken. Het BK ploegentijdrit was voor mij een hoogtepunt. We hebben dat vier of vijf keer gewonnen (Slaets twijfelt en lacht). Avia-Rudyco heeft steeds ingezet op deze discipline. Het is iets wat ik zeker meeneem naar de beloften.”

Programma

Deze winter zal Yorick Slaets niet op de piste uitkomen. “Ik sla een jaartje over. Volgende winter keer ik wellicht wel terug naar de piste. Met mijn nieuwe ploeg heb ik er al een ploegtraining en een teambuilding opzitten. Tot de krokusvakantie blijven we samen één keer per week de weg opgaan. In de vakantieweek volgt dan een stage in het Spaanse Calpé. Een week later begint het seizoen. Momenteel heb ik er nog geen zicht op waar ik dat zal aanvatten.”

