Yorgo Van Hove en City Pirates houden tegen Hasselt voor het eerst dit seizoen de nul (0-0): “Beloning voor de hele ploeg”

“En dat was een logisch gelijkspel”, aldus Van Hove. ”Het was zeker niet zo dat we de bus parkeerden. De omstandigheden, het veld lag er hobbelig bij, maakten het voor de twee ploegen lastig om te combineren. Het was een vrij kansarme wedstrijd. Pas helemaal op het einde ontwikkelde Hasselt wat meer druk, maar ik denk niet dat er echt iemand aanspraak kon maken op de zege.”

“Voor ons is dit hoe dan ook een gewonnen punt én verdiend. Een ploeg in onze situatie wordt doorgaans niet geacht om de punten te gaan halen bij een van de topploegen in de reeks. Dit is dus een opsteker en al zeker nu we voor het eerst dit seizoen de netten schoon hielden. Dat is een beloning voor de doelmannen, de verdediging, maar eigenlijk voor de hele ploeg. De neuzen staan in dezelfde richting en we hebben er onze kop voor gelegd.”

Flow

“Hoe frustrerend die vele tegengoals zijn voor een verdediger? Heel frustrerend, maar we pakken ze natuurlijk ook niet met opzet. We werken keihard om ze te voorkomen en hopelijk is het resultaat van vanavond een eerste aanzet. Al primeren volgende week tegen Turnhout wel gewoon weer de drie punten. Het is zeker nog niet de wedstrijd van de laatste kans, maar op een bepaald moment moet je de belangrijke wedstrijden wel gewoon winnen. Op zich zitten we, los van de wedstrijd bij Belisia waar we het zelf weggaven, in een goeie flow en die moeten we proberen te behouden.”

Zeventiende seizoen?

Rest nog de vraag of er intussen al werk gemaakt wordt van een contractverlenging? Een nieuwe verbintenis betekent voor de 37-jarige Van Hove een zeventiende, opeenvolgende seizoen in Merksem. “Ik hoop dat het zover komt”, zegt hij. “Ik voel me nog goed en sta er zeker voor open. De verkennende gesprekken lopen en dan zien we wel waar we uitkomen.”