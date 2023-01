Yordi Corsus volgt zichzelf niet op als Belgisch kampioen bij de juniores: “Ik kon geen kracht meer zetten”

Bondscoach Sven Vanthourenhout en Sven Nys tipten vooraf op Yordi Corsus als grote titelkandidaat bij de juniores. De grootste concurrentie moest van Seppe Van Den Boer en Viktor Vandenberghe komen. Het oordeel van Sven en Sven was allerminst ondoordacht. In het allereerste crossweekend (4 september) stond Yordi Corsus meteen op het allerhoogste podium. In Kessel en een week later in het eigen Wiekevorst ging het nog om B-crossen, maar nadien kwamen de overwinningen in de grote crossen. Corsus zegevierde in UCI-veldritten als Meulebeke, Overijse, Hulst, Essen en Koksijde. In Overijse en Hulst ging het om een manche van de wereldbeker. De zegeteller stond voor aanvang van het BK op tien stuks. Enkel het EK werd met een achtentwintigste plaats een afknapper. Er waren redenen genoeg om aan te nemen dat Corsus zou meespelen voor het goud.

Slechte start

In Lokeren liep het eigenlijk vanaf de eerste meter al fout. Yordi Corsus begon pas als vijfde aan de eerste modderstroken en moest meteen achtervolgen. Aanvankelijk leek dat te lukken. Een versnelling van Viktor Vandenberghe en medische problemen gooiden roet in het eten. “Tot de beklimming van de Henriberg leek alles goed te komen. Ik kon naar voor opschuiven. Daar kreeg ik echter krampen in de kuit. Ik kon geen kracht meer zetten. Vanaf dat moment kon ik mijn kansen niet meer naar behoren verdedigen. Het had weinig zin om die omstandigheden verder aan te dringen. In de derde ronde stopte ik aan de materiaalpost. Uiteraard ben ik ontgoocheld over dit BK.”

Toekomst

Dit BK zal geen gevolgen hebben voor Yordi Corsus. Ploegmanager Jurgen Mettepenningen gaf Corsus deze zomer een vierjarig contract bij Bert Containers-Doltcini met perspectief naar later. Mettepenningen bevestigde in Lokeren alle vertrouwen in zijn crosser.