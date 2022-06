Yordi Corsus vier jaar langer bij Bert Containers-Doltcini: “Ik voel me helemaal thuis bij de ploeg”

Contractverlengingen in het wielrennen lopen meestal over één jaar, soms over twee jaar. Yordi Corsus tekende echter meteen voor vier jaar bij. “Vanaf mijn tweede jaar bij de aspiranten kom ik al voor Bert Containers-Doltcini uit. Ik voel me helemaal thuis bij de ploeg. De begeleiding is uitstekend en ik kan me rustig ontwikkelen als renner. Vier jaar lijkt misschien lang, maar voor mij is het logisch. Na die vier seizoenen zal ik bijna tien jaar deel uitgemaakt hebben van het team. Het klopt dat er een afspraak is opgenomen dat ik een deel van het nieuwe contract als prof kan koersen bij Pauwels Sauzen-Bingoal. Beide ploegen werken nauw samen. Dat is dus logisch. Wanneer de periode bij de profs zal ingaan, zal afhangen van het vervolg van mijn carrière. Uiteindelijk ben ik nog altijd junior.”

Jurgen Mettepenningen

Manager Jurgen Mettepenningen steekt zijn tevredenheid niet onder stoelen of banken. “Ik ben heel tevreden met deze overeenkomst, want Yordi Corsus behoorde als eerstejaars de voorbije winter al tot de absolute top in zijn leeftijdscategorie. Hij is op zijn zestiende een groot talent dat moet gekoesterd worden. Hij kan zich nu de komende jaren zonder zorgen verder ontwikkelen. Op deze manier wordt aangetoond dat de rol van onze opleidingsploeg Bert Containers-Doltcini belangrijk is. Talenten kunnen doorstromen naar Pauwels Sauzen-Bingoal.”

Zomercampagne

Intussen is Yordi Corsus al ijverig bezig met de voorbereiding op het komende veldritseizoen. “Ik heb er al enkele wedstrijden op de weg en in het mountainbike opzitten. Conditioneel zit het al goed. In juli staan er twee driedaagsen op het programma. Wanneer de crosscampagne begint, is nog niet helemaal uitgemaakt, maar in september begin ik er wel aan.”