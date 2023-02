Yordi Corsus start zondag op WK veldrijden in Hoogerheide: “Het podium zou mooi zijn, al ga ik voor de winst”

Het seizoen van Yordi Corsus staat of valt niet met het wereldkampioenschap, maar een goed resultaat kan wel de kers op de taart zijn. “Sinds donderdag verblijven we met de nationale ploeg in een hotel in Brasschaat. De eerste twee dagen staan er trainingen op het programma. Op zaterdag wordt dan het parcours in Hoogerheide een eerste keer ter plaatse verkend. Hoogerheide ligt net over de grens, zodat er geen verre verplaatsingen moeten gemaakt worden. In die zin wordt het een beetje een halve thuiscross. Vorig jaar trokken we voor het WK naar Amerika. De nabijheid van het parcours vertaalt zich in een pak vooraf gekochte tickets.”