Yorben Van De Keere en KVV Schelde pakken volle buit in Geraardsbergen: “We mogen van een stunt spreken”

KVV Schelde zorgde zondag voor een van de opmerkelijkste uitslagen in tweede provinciale B. Het boog tegen ploeg-in-vorm Geraardsbergen een 1-0-achterstand om in een 1-2-zege.

Een week na de overtuigende 7-1-overwinning tegen VCE Houtem zette KVV Schelde zondag een nieuwe knalprestatie neer. Het klopte KSV Geraardsbergen met 1-2 en nam daarmee revanche voor de 0-5-pandoering uit de heenronde. “We mogen toch spreken van een stunt”, geniet middenvelder Yorben Van De Keere na. “Hoe Geraardsbergen in de heenronde tegen ons voetbalde was het voor ons de beste ploeg van de reeks.”

“Niemand verliest graag met 0-5, dus waren we zondag toch wel gebrand om iets te tonen. Normaal gezien proberen we er tegen de betere ploegen uit te komen via onze snelle flanken, vanuit een laag blok. Zij hadden het balbezit en kwamen op een gelukkige manier op voorsprong. Tijdens de pauze staken we de kopjes samen en in de tweede helft probeerden wij het spel te maken. We kregen een paar goede kansen en benutten er ook twee voor een mooie overwinning.”

Door een prima negen op twaalf blijft Schelde in de subtop, op vier punten van de vierde plaats. Een eindrondeticket behoort nog steeds tot de mogelijkheden. “Toen we vorig jaar promoveerden was het onze doelstelling om mee te draaien in de linkerkolom. Nu bewijzen we dat dat een realistische ambitie was.”

“De ploegen zijn dit seizoen heel lang bij elkaar in de buurt gebleven. Nu komt er stilaan een afscheiding, want de top drie is weg. Door de periodetitel van Olsa Brakel B, dat voorlopig in de middenmoot staat, is er sowieso al een ticket voor de eindronde weg. Dit seizoen hoeft dat niet. De komende jaren willen we wel proberen om een vaste waarde in de linkerkolom te worden”, weet de kilometervreter.

Reeksje neerzetten

Schelde krijgt de komende weken een haalbaar parcours om punten te verzamelen. De komende vier tegenstanders strijden namelijk tegen de degradatie. Zondag komt Winnik, de voorlaatste in de stand. “Het is niet omdat die teams onderaan staan dat we zeker zijn van de punten. In de heenmatch in Winnik hadden we het heel moeilijk. Na een achterstand bij de rust haalden we het uiteindelijk met 3-4.”

“Als we winnen pakken we pas voor de tweede keer dit seizoen negen op negen. Vier matchen op rij niet verliezen is ons zelfs nog niet gelukt. Na veel blessurelast zijn er veel jongens die nog niet veel wedstrijden speelden. Nu iedereen stilaan terug is, leeft het in de groep om door te gaan en eens een reeksje neer te zetten.”

Transfers

KVV Schelde legde voor volgend seizoen Radek Sidorski (Asse-Terheide), Alexi Joly (SV Denderleeuw), Kobe Pieters (SK Herdersem), Michiel Van der Straeten (KFC Schoonaarde), Christof Smekens en Ferre Keppens (St Gillis Dendermonde) en Nicky De Gussemé (Mazenzele) vast.

Rickard Joos en Bram Smekens (beiden FC Smetlede), Bert Eloot (KVV Massemen) en Sven Smekens (Dynamo Beervelde) verlaten de club.