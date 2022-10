Yorben Lauryssen na Zwitserse zege: “Geen groot doel, maar Wereldbekerselecties halen zou interessant zijn”

Met 137 UCI-punten staat Lauryssen net niet in de top honderd van de wereldranglijst. Deze maand verzamelde hij heel wat punten in Spanje. “De eerste helft van oktober waren er niet veel crossen in België, Spanje was een mooi alternatief”, vertelt de veldrijder uit Jabbeke. “Omdat je daar in acht dagen vijf crossen kon rijden en niet te veel afstanden moest overbruggen. Er stonden overal enkele sterke veldrijders aan de start. Telkens top tien halen was mijn ambitie. Met een vierde, twee zesde en één zevende plaats is dat aardig gelukt. Eén cross werd ik veertiende. Door een mindere dag en een lekke band. Over het algemeen ben ik content over dat Spaanse intermezzo. De punten zijn graag meegenomen. Dankzij die vijf wedstrijden is mijn crossgevoel beter geworden.”

Lange solo

De pion van Bingoal-Pauwels Sauzen heeft een periode op de weg achter de rug. Op vraag van Mario De Clercq keerde hij terug naar het veld. Met succes want vorige zondag won hij z’n eerste veldrit bij de elite. “In het Zwitserse Schneisingen niet de grootste overwinning, maar toch een zege bij de profs”, benadrukt Lauryssen. “Het was ook al geleden van de cross in Ronse als tweedejaarsjunior dat ik kon winnen. In Schneisingen bleef ik een kwart van een ronde in het wiel van Thomas Verheyen. Ik nam over, dreef het tempo op en reed de rest van de cross alleen voorop. Bijna voortdurend met een voorsprong van ongeveer een halve minuut.”

Sterke lichting

De Zwitserse zege bracht Lauryssen veertig UCI-punten op. Dankzij die winst voert hij met Kevin Kühn de tussenstand van de Swiss Cyclocross Cup aan. “Dat klassement ga ik verdedigen”, verduidelijkt Lauryssen. “Er resteren nog drie manches. Onder meer zondag in Bulle. Helemaal zeker of ik de trip naar Zwitserland doe is het nog niet. Ruddervoorde rijd ik zeker. De Koppenbergcross ook. Daar is het een aparte veldrit voor beloften. Een groot doel is het niet, maar het zou interessant zijn om in de Wereldbekerselecties te geraken. Evident wordt dat niet want in België is de U23-lichting bijzonder sterk.”