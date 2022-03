Yoran Heyninck pakt met Hamme een punt in Lebbeke: “We hebben geknokt voor iedere bal”

Het duel tussen Lebbeke en Hamme was er een in de top van derde nationale A. De thuisploeg stond op de tweede plaats, de bezoekers op de zesde. In Hamme kon men leven met de puntendeling. Jonas Heyninck verduidelijkt. “We konden winnen, maar dit gelijkspel vond ik toch een goed resultaat. In de eerste helft kregen we behoorlijk wat kansen, maar werden we een paar teruggefloten wegens buitenspel. De voorsprong bij de rust was terecht. Na de herneming eiste de thuisploeg de bal veel meer op. De druk nam toe, maar we speelden als een blok en hebben voor iedere bal geknokt.”

Hamme kwam op het halfuur op voorsprong via een kopbal van De Witte. Yoran Heyninck duidt de treffer. “We hadden goed druk gezet en konden de bal recupereren. Via een snelle omschakeling kon De Witte de score openen. In de slotfase van de eerste helft kregen we een strafschop tegen. Sander Claeys zou zijn tegenstander geraakt hebben. Gelukkig stopte Gil Van Haver de elfmeter, zodat de spankracht bleef. In de slotfase kregen we een tweede strafschop tegen wegens handspel. Een tweede stunt zat er niet in.”

Goede mentaliteit

De Hammenaren konden in Lebbeke wel negentig minuten lang standhouden. Het verheugde Yoran Heyninck. “Een week eerder begonnen we nog goed tegen Lochristi. Ook toen hadden we uitzicht op de drie punten. De omstandigheden waren die dag echter helemaal anders als die in Lebbeke. Dit punt is een zege waard. Het voelt aan als een morele overwinning, al levert het duel slechts één punt op. Het geeft ook vertrouwen voor de komende opdracht. Volgend weekend nemen we het immers in eigen huis op tegen Sint-Niklaas. De slag van het Waasland leeft binnen de ploeg. Enkele spelers hebben ook een verleden bij de tegenstander. Extra motiveren zal niet nodig zijn.”

Lebbeke: Aeyels, Van Renterghem, Van Damme, Monday Ajayi, Dhaene (66’ Martin), Van Tricht (44’ Mike De Pauw), Schuddinck, De Vlieger, Sey (80’ Pieren), Loriers, Van De Velde.

Hamme: Van Haver, Warre Ponnet, Mbow, (86’ Lemmens), Penneman, Van Osselaer, De Witte, Lokando, Huygens, Marco De Pauw (82’ Mory), Claeys, Heyninck.

Doelpunten: 30’ De Witte (0-1), 90’ Van Damme (1-1).

Geel: Marco De pauw, Huygens.

