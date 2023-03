Yoran Heirewegh (HO Kalken) voelt geen druk voor topper tegen Voorde-Appelterre: “Voor hen staat er meer op het spel”

De motor van Hogerop Kalken lijkt zich warm te draaien voor het einde van de competitie. Het pakte recent negen op negen en scoorde in de voorbije twee duels telkens vier keer. “Onze aanvallers zijn in vorm”, lacht middenvelder Yoran Heirewegh. “Tien doelpunten in drie wedstrijden is een mooi gemiddelde. In de 4-2 tegen Aalter was het onder meer door de invallers dat we de match naar ons toe trokken.”

“Voor ons is het ook belangrijk dat we met Wielsbeke (2-1, red.) en Aalter nu ook twee keer op rij thuis konden winnen. Ik heb geen idee waarom het tot nu toe niet zo goed lukte. Hopelijk zijn we nu vertrokken om opnieuw een thuisreputatie te bouwen zoals we die vorig seizoen hadden. Dat is het minste wat we kunnen doen voor onze supporters.”

Stappen gezet

Zondag krijgt Kalken meteen een nieuwe kans om iets aan het rapport op eigen veld te doen. De vierde in de stand krijgt met Voorde-Appelterre het nummer twee op bezoek. “Het lijkt het ideale moment om hen te ontvangen”, weet Heirewegh. “Senn De Corte en Enzo Neve zijn geschorst, maar dat hoeft geen probleem te zijn. Wij hebben vertrouwen na die negen op negen, terwijl Voorde na twee op vijftien in een dipje zit.”

“Met zes punten minder dan leider Tempo Overijse staat er voor hen veel meer op het spel. De heenmatch was zeer evenwichtig, maar toch verloren we omdat hun keeper hen recht hield. We hebben dus iets goed te maken, wat voor ons eigenlijk tegen alle topploegen geldt. Tegen Avanti Stekene (1-4, red.) toonden we twee weken geleden al dat we stappen hebben gezet.”

We kunnen zonder stress voetballen, want ons eerste seizoen in derde nationale is al zo goed als geslaagd. Als we nog drie van de resterende zes matchen winnen, zijn we zo goed als zeker van een eindrondeticket. Nu we op deze positie staan, moet dat het doel zijn. Voor mij persoonlijk zou het extra mooi zijn om op de laatste speeldag in Hamme, waar ik in de jeugd speelde, een rechtstreeks duel om de derde plaats te spelen.”

Lees ook: meer voetbal in 3NA