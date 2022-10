Yoran Demunter tekent zondag voor 33ste Affligem Classic: “Ik kan rekenen op een hele ploeg”

Wielrennen nieuwelingenZondag wordt in en rond Affligem de drieëndertigste Affligem Classic gereden. Sinds vorig jaar wordt er aan de koersnaam ‘In Memoriam Victor De Raes’ toegevoegd. De wedstrijd van de Topcompetitie voor nieuwelingen is een eerbetoon aan medestichter Victor De Raes. Opmerkelijk: de eenentwintigjarige Yoran Demunter neemt voor de tweede keer de leiding in handen.

Jonge schouders kunnen zware lasten dragen. Vorig jaar tekende Yoran Demunter een eerste keer voor de Affligem Classic. Na het overlijden van Victor De Raes kreeg hij veel steun van de Tistaertvrienden. Stellen dat Demunter er nu alleen voorstaat, strookt niet met de waarheid. Toch kreeg hij een pak werk op zijn bord. “Vorig jaar was een leerrijke ervaring. Het opruimen na de koers kon bijvoorbeeld beter. Daar hebben we aan gewerkt. Ook de receptie na de koers zal er anders uitzien. Ik kan gelukkig rekenen op een hele ploeg. Gunter Vasseur is koersdirecteur. Voorzitter Dirk Vertommen is mijn stichtend voorbeeld, mijn grote toeverlaat. Voor het aantrekken van renners moesten we niet zorgen daar er met provinciale selectie wordt gewerkt.”

Lange voorbereiding

Het organiseren van een wedstrijd uit de Topcompetitie vraagt een lange voorbereiding. Yoran Demunter bevestigt. “In juni vorig jaar deden we bij Cycling Vlaanderen al een aanvraag om te organiseren. Die van volgend jaar is trouwens ook al verstuurd. Na de koers in oktober was het relatief rustig, ook al omdat we toen bezig waren met de GP Affligem (interclub voor beloften en elites zonder contract, red.). In april hebben we de aanvraag gedaan bij de gemeente. Nadien ging het hard. Het zoeken naar sponsors hebben we verdeeld.”

“We prijzen ons gelukkig dat de huidige crisis geen invloed heeft gehad op het budget. Waarvoor dank. Het aanwerven van seingevers, het verwittigen van de hulpdiensten, de huur van de zaal: het waren enkele van mijn taken. Het parcours wijzigde niet. We starten om 14.30 uur aan de Loanton en komen twee uur later aan Den IJsbeer aan. De Affligem Classic is een begrip geworden. Als eerbetoon voegden we daar ‘In Memoriam Victor De Raes’ aan toe. Ook dat moet een begrip worden.”

