Yoran Deleu (Club Roeselare): “We blijven in koers voor een eindrondeplaats”

De in Gits wonende Yoran Deleu kan trouwens volgend seizoen aan zijn jubileumcampagne beginnen, want hij tekende zonet voor een jaartje bij en start straks aan zijn tiende campagne in Krottegem. “Ik speel als verdedigende middenvelder en heb dit seizoen nog niet zo vaak de weg naar netten gevonden”, lacht de zelfstandige kinesist. “Tot voor zondag had ik nog maar één goaltje gemaakt en nu sta ik plots al op drie. Veel maakt het uiteraard niet uit vermits voetbal een ploegsport is.”

“De verplaatsing naar Lombardsijde hebben we in elk geval niet onderschat. We zijn niet gewoon om op een slecht veld te spelen en aan de kust staat er ook vaak wat wind. We speelden er een verstandige match en wonnen verdiend met 2-4-cijfers. Onze zege kwam als het ware nooit in gevaar. Een mooie en deugddoende overwinning.”

Tien op twaalf

“We kunnen die punten goed gebruiken, want het was toch de bedoeling om dit seizoen zo lang mogelijk voor de prijzen mee te doen. We zitten op schema, want we staan momenteel op een met SKV Zwevezele gedeelde zesde plaats en de kloof met de achtste in de stand bedraagt al negen punten.”

“De voorbije weken zijn we aan een heel goede reeks bezig, want in 2023 zijn we nog altijd ongeslagen. Met een tien op twaalf blijven we in koers voor een eindrondeplaats. Dat zou voor ons toch de kroon op het werk zijn. SV Bredene, zeker en vast de sterkste ploeg in onze reeks, zal wellicht de oppergaai afschieten. De overige subtoppers zijn sterk aan elkaar gewaagd.”

“Met nog tien matchen te gaan, liggen alle opties nog open. Het is logisch dat we nu voluit voor dat eindrondeticket gaan. Het loopt lekker en uiteraard is de sfeer bij Club Roeselare optimaal. Het is wekelijks genieten tijdens en zeker ook na de match. De eerstvolgende twee matchen spelen we voor eigen publiek. Tegen achtereenvolgens SK Snaaskerke en FC Lichtervelde willen op ons winnende elan verder gaan.”

