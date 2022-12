Yoni Dierick beleefde wielerhoogtepunt in Marokko: “Afrikaans avontuur smaakt naar meer”

Het verhaal van Yoni Dierick is wat onwezenlijk. Veel koerservaring heeft hij niet ondanks zijn leeftijd. “Tot vorig jaar reed ik links en rechts wel wat rond, maar vorige winter heb ik pas voor de allereerste keer een vergunning aangevraagd bij Cycling Vlaanderen. De stap van de nevenbonden naar de ‘grote’ bond lukte goed. Dit najaar waren er plannen om in Burkina Faso of Senegal aan de slag te gaan. Echt concreet werden die plannen echter niet. Twee weken geleden kreeg ik een telefoontje van Niels Vandyck met de vraag of ik mee wou gaan naar de Ronde van Marokko. Zes dagen later zat ik in het vliegtuig. Gelukkig was mijn visum nog in orde.”

Gemengde ploeg

Yoni Dierick maakt deel uit van een gemengde ploeg: drie Nederlanders en drie Vlamingen. Zorgde dat in Marokko niet voor te veel heibel tijdens het WK voetbal? “Dat viel wel mee. (lacht) Ik ben geen echte voetbalfreak, zodat ik afstand kon nemen. We hebben samen naar een match van Oranje gekeken. Als Vlaming kreeg ik wel eens iets te horen over onze Rode Duivels, maar dat hoort erbij. Uiteindelijk waren we in Noord-Afrika om te koersen en dat is meegevallen. Het Afrikaans avontuur smaakt naar mee. Ploegmaat Sam Van De Mieroop is een ervaren Afrikaganger. Hij liet zich al eens ontvallen dat dit niet mijn laatste avontuur zou worden.”

Ronde van Marokko

Hoe heeft Yoni Dierick de Ronde van Marokko ervaren? “Het parcours was echt lastig. De eerste twee dagen heb ik afgezien. Het was overleven om de drieduizend hoogtemeters te overwinnen. Van bij de start werd er geklommen, soms tot dertig kilometer. De laatste vier dagen koersten we in apocalyptische weersomstandigheden. De organisatie was op zich goed, al was ze soms Afrikaans. Een start om elf uur kon al eens halfuurtje later plaatsvinden. De hotelaccommodaties waren wisselend. De ene keer luxueus, de andere keer rampzalig. Het kwam al eens voor dat ik een T-shirt over mijn hoofdkussen moest trekken. Het eten was een gelijkaardig verhaal. Salmonellatoestanden zoals in Burkina Faso waren er niet, maar de suiker werd overvloedig gebruikt. Wat het niet in de thee, dan was het in zoetigheden. Het hoorde er allemaal bij.”

