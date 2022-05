Yoni Buyens hangt voetbalschoenen aan de haak: “Lichaam zei dat het genoeg is geweest”

In de voorbije twee seizoenen was Buyens actief voor de Limburgse provincialer Zepperen-Brustem. Voordien kwam de voormalige inwoner van Kontich uit voor Lierse, KV Mechelen, Standard, het Engelse Charlton, Racing Genk, Westerlo en Lierse Kempenzonen. In totaal werkte Buyens 467 matchen af als prof. Afgelopen weekend zette hij een punt achter die rijkgevulde carrière.

“Een weloverwogen keuze”, benadrukt Buyens. “Als het lichaam zegt dat het genoeg is geweest, moet je luisteren. De dag na een wedstrijd raakte ik de trap niet fatsoenlijk meer af. En tijdens de matchen voelde ik me alsmaar meer geremd door mijn knie. Mijn knie is al sinds mijn periode bij KV Mechelen een gevoelig punt.”

Desondanks bouwde Buyens dus een knappe loopbaan uit. Zijn allerbeste periode kende de (ex-)middenvelder tussen 2011 en 2014 bij Standard. “Toen haalde ik inderdaad mijn beste niveau”, beaamt Buyens. “Het enige jammere is dat we in 2014 nipt naast de landstitel grepen, nadat we de reguliere competitie op de eerste plaats hadden afgesloten. Dat blijft ergens knagen. Maar voor het overige heb ik nergens spijt van en onthoud ik vooral de vele mooie momenten die het voetbal me heeft gebracht.”

Trainersdiploma

Een paar keer haalde Buyens ook de preselectie van de nationale ploeg. Tot een effectieve selectie kwam het echter nooit. “Toch zou ik dat geen gemis noemen. Als je ziet welke toppers er bij de Rode Duivels rondlopen en -liepen, dan mag je al heel tevreden zijn met een voorselectie. Misschien ben ik wel op het verkeerde moment geboren”, lacht Buyens.

In de toekomst hoopt Buyens ergens aan de slag te kunnen als (assistent-)trainer. “Ik heb mijn Uefa A-diploma op zak. Daar wil ik natuurlijk graag iets mee gaan doen. Beginnen als assistent in 1A of 1B zou ideaal zijn. We zullen wel zien wat er de komende tijd uit de bus komt”, besluit de man die tegenwoordig in het Limburgse Bolderberg woont. “Intussen geef ik al personal training op zelfstandige basis.”