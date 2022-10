Yonas Malede (KVM) maakt indruk als nummer 10: “Eerste keer dat ik op die positie speelde”

Voetbal Jupiler Pro LeagueDe eerste nederlaag voor KV Mechelen met T1 Steven Defour is een feit. Al mag Malinwa terugblikken op een puike prestatie - vooral in de eerste helft - op bezoek bij de fiere leider. Yonas Malede was met zijn diepgang bij momenten een gesel voor de Genkse defensie.

“Het is niet hier dat Mechelen de punten moet komen pakken”, werd na afloop enkele keren herhaald in de perszaal. Die uitspraak houdt zeker steek. Alleen boekte Malinwa dit seizoen al een 0 op 9 tegen KV Oostende, STVV en Seraing. Die punten moet je wel ergens gaan terughalen. In Genk zat dat er zeker in. Mechelen was in de eerste helft voetballend minstens de evenknie van de Limburgers. Schoofs - wat een fenomenale goal - heerste op het middenveld, Hairemans kneep vaak naar binnen en maakte zo ruimte waar Walsh en vooral Malede volop gebruik van maakten.

Door een zieke Da Cruz startte Malede - die deze zomer overkwam van Gent - in de basis. Zijn laatste basisplaats dateerde van 3 september tegen Seraing. “Donderdag na de laatste training hoorde ik dat ik ging spelen”, sprak de Israëliër. “Het was de eerste keer in mijn carrière dat ik alles nummer 10 speelde. Vooraf had ik mijn twijfels over hoe ik die rol moest invullen. Maar ik heb gewoon mijn wedstrijd gespeeld.” Met Malede beschikte Malinwa over een heel ander type nummer 10 dan met Da Cruz, die graag in de bal komt. “Julien (Ngoy, red.) speelde als spits en ik had meer een vrije rol. Het was mijn taak om de ruimtes te benutten. In balverlies moest ik verdedigen op hun verdedigende middenvelder.”

“Er heerste een dubbel gevoel in de kleedkamer. Als we efficiënter waren, konden we met een 1-3-voorsprong de rust in gaan en de wedstrijd op slot doen. Ook na de rode kaart lagen er mogelijkheden”, aldus Malede.

Zaterdag komt hekkensluiter Zulte Waregem op bezoek Achter de Kazerne. Krijgt Malede dan een nieuwe kans? “De laatste weken voel ik me steeds fitter. Natuurlijk zou ik graag op dit elan doorgaan, al is het de coach - met wie ik overigens een goed contact heb - die zal beslissen of ik ook volgende week aan de aftrap sta.”

Lees ook: meer voetbal in de Jupiler Pro League