Yonas Malede kent na vijf weken afwezigheid “lastig” debuut voor Malinwa: “Ik moet iedereen nog leren kennen”

Voetbal Jupiler Pro LeagueDoor het uitvallen van Julien Ngoy gunde Danny Buijs nieuwkomer Yonas Malede (22) zijn eerste basisplaats van het seizoen. De Israëliër had het niet onder de markt met twee Cercle-verdedigers voortdurend in zijn nek. Niet onlogisch na vijf weken afwezigheid door een bovenbeenblessure. “Ik ben blij terug te zijn. Volgende week zal ik er fysiek helemaal staan”, reageerde Malede.

Buijs had weinig redenen om aan zijn basiself te sleutelen na de verdiende overwinning tegen Union. Toch moest de Nederlander één wijziging doorvoeren. Ngoy raakte niet fit, enter Malede - overgekomen van AA Gent. Voor het eerst sinds de oefenwedstrijd tegen Maccabi Haifa op 9 juli. “Ik moet iedereen nog leren kennen. Vooral in de openingsfase had ik het lastig. Nadien kwamen er iets meer openingen.” Buijs trad hem daarin bij. “Yonas mist ritme en automatismen. Dat is logisch na een lange afwezigheid. We hadden het plan om met Julien (Ngoy, red.) te starten en Malede pas later in de wedstrijd te brengen.”

Het is natuurlijk geen cadeau. In snikhete omstandigheden je rentree maken. Bovendien in een wedstrijd die bol stond van de lange ballen - Malinwa kwam nauwelijks tot voetballen. Niet het geliefkoosde spel van Malede. Wel dat van centrale verdedigers Popovic en Daland. Het duo gunde Malede geen vrijheid - de spits kon moeilijk een bal bijhouden. “Yonas moet daar nog stappen in zetten. Je kan eens een duel verliezen, maar soms moet je intelligenter zijn en een fout uitlokken. Ook moeten zijn loopacties slimmer, al ben ik al lang tevreden dat hij zonder kleerscheuren uit de strijd is gekomen", aldus Buijs.

Malede hield het uiteindelijk 55 minuten vol. “We zaten in de rust al te twijfelen om hem naar de kant te halen. We wilden het risico niet lopen dat hij opnieuw uitvalt”, vertelde Buijs. Malede zelf had nog wel wat energie in de tank zitten. “Ik kon zeker nog doorgaan. Ik voelde dat er wel nog een moment(je) zat aan te komen waarop ik belangrijk kon zijn. Op naar volgende week, wanneer ik er fysiek helemaal zal staan.” Al valt af te wachten voor wie Buijs kiest. Met de ingevallen Da Cruz - ook weer blessurevrij - en de terugkeer van Ngoy heeft de Nederlander plots keuze te over in het centrum van de aanval.

