Ylio Philtjens pakte als enige medaille in Slowakije en het is meteen de gouden

AtletiekDe internationale kampioenschappen bleven dit weekend beperkt tot het EYOF, een Europees tornooi voor eerstejaarsscholieren. Dat ging door in het Slovaakse Banska Bystrika met vijf Belgische atleten. Het leverde slechts één nationale medaille op, maar dan wel een gouden. Ylio Philtjens van DCLA behaalde die in het polsstokspringen na een echte thriller en een nieuw persoonlijk record.

Drie jongens vochten in het polsstokspringen voor de beste plaats op het podium en aanvankelijk kwam Ylio Philtjens daar niet voor in aanmerking. Hij had inderdaad op 4,50m en op 4,70m zijn eerste poging gemist, zodat de Griek Kriaras en de Est Pohlak hem allebei voorafgingen tot en met 4,90m.

Toen werd de lat op 4,95m gelegd en die hoogte kon alleen Ylio Philtjens de baas. Aangezien niemand daarna vijf meter wist te overschrijden, ging het goud alsnog naar de beschermeling van Ben Broeders bij DCLA.

Flanders Cup

In eigen land is de Flanders Club aan zijn laatste meetings toe. De voorbije zaterdagnamiddag gingen de atleten aan de slag in Lier en volgende zaterdag mag de ‘Meeting voor Mon’ in Kessel-Lo de reeks afsluiten. Hanne Claes toonde zich meteen op de 400m horden en hield er met haar 55.33 een clubrecord aan over. Het was wel haar derde beste chrono op het nummer, maar bij de andere twee was ze lid van Excelsior.

Hanne Claes liet vrijwillig een selectie voor de 4x400m op het WK vallen om uit te kunnen pakken op het EK in München. “Aan Lier hield ik een uitstekende indruk over, zeker daar ik op de achtste horde wat moeite had”, vertelde ze aan de clubmanager. “Op de Meeting voor Mon loop ik een laatste keer vóór het EK, uiteraard met de hoop mij nogmaals te verbeteren.”

Nina Hespel liep eveneens deze wedstrijd, maar zij had wel de lange reis en de negen uur tijdsverschil met Eugene in de benen. “Daarom hield ik me toch wat in met in het achterhoofd de Meeting voor Mon. Daar hoop ik stevig uit te halen en beter te doen dan 57.01, want op het EK zal ik ook individueel lopen op de lage horden.”

Driemaal ongeldig

Bij het polsstokspringen begon Thomas Van Nuffelen op 5,01m, maar hij miste zijn aanvangshoogte driemaal. “Vorig jaar bracht ik mijn PR hier nog op 5,11m, maar ditmaal lukte dat niet. Ik had ook minder kunnen trainen en dat liet zich voelen.”

