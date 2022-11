Yentl Vanhaeverbeke (Dosko Kanegem): “We komen moeilijk tot scoren”

Brilscore in Lombardsijde

“Onze competitiestart was er eentje in mineur”, gaat de Tieltenaar voort. “We begonnen wel met een hoopgevende vier op zes, maar in de daaropvolgende zeven matchen pakten we slechts één punt. Zo waren we in de kelderverdieping van onze reeks terechtgekomen. Gelukkig wonnen we vorige week de derby tegen SKV Zwevezele en dat gaf ons vertrouwen om op dat elan voort te gaan. We trokken zondag vol goede moed naar SC Lombardsijde, maar bleven er steken op een 0-0-eindresultaat. Een moeilijke match waarin we toch heel goed voor de dag kwamen, maar andermaal de kansen niet konden benutten. Een puntendeling was dan ook terecht.”