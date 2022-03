Yentl Vandevelde negende in Wim Hendriks Trofee: “In finale batterij van shifter moeten sparen”

Wielrennen elites z/c Tom Timmermans vierde dit weekend twee keer feest: “Belgische kampioens­trui geeft geen extra druk meer”

Belgisch kampioen Tom Timmermans heeft na een maand koers al zijn derde zegetuil mee naar huis mogen nemen. In Moorslede was hij de snelste van een kopgroep van zes. In de sprint haalde hij het van Julien Van Den Brande, Mathias Vanoverberghe en David Desmecht. daags nadien was hij opnieuw de sterkste in Neerijse.

18:57