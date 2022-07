Yentl Vandevelde naar Omloop der Zevenheuvelen en Argenta Classic: “Ik kijk uit naar het BK in St-Lievens-Houtem”

De Omloop der Zevenheuvelen is een manche van de Road Series. Vandevelde staat in die beloftencompetitie op plaats twaalf. Vorige zaterdag werd de pion van het Minerva Cycling Team aan het einde van de Omloop Het Nieuwsblad vijfde. “Voor de start wist ik dat ik in deze klassieker zou meedoen voor de prijzen”, aldus Vandevelde. “Alleen was ik op een bepaald moment niet attent genoeg. Vijf renners reden in de buurt van de Wolvenberg weg. Ik wou tot de Muur van Geraardsbergen wachten om mijn kaarten op tafel te gooien. Drie van de vijf aanvallers raapten we nog op. Luca Van Boven en Siebe Deweirdt zagen we voortdurend rijden, maar we kregen het gaatje niet dicht. En om in mijn eentje naar de twee leiders te rijden was dat gaatje net iets te groot.”