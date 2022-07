Yentl Vandevelde na zege in Internatie: “Nochtans werd ik pas woensdag gevraagd om in te vallen”

Met de Internatie in Reningelst boekte Yentl Vandevelde (21) een eerste zege met faam. Een opmerkelijke overwinning want de laatstejaarsbelofte uit Eke werd door sportdirecteur Preben Van Hecke pas woensdag opgeroepen.

“Ik viel in voor Thimo Willems”, vertelt de pion van het Minerva Cycling Team. “In Reningelst speelt de wind altijd een rol. In de eerste ronde reed ik al enkele keren op kop. Ik merkte dat het peloton wat scheurtjes vertoonde. Met de ploeg hielden we ons goed vooraan. Ploegmaat Gilles Borra raakte met twee man voorop. Dan was het aan Tarteletto-Isorex om te reageren. Samen met Gil D’heygere schoof ik mee in een tegenaanval. Ook Thomas Joseph pikte aan. Zodat we met vier Minervaboys in de kopgroep zaten.”

Eerste grote zege

Joseph, vorige maandag derde in de profkoers in Westrozebeke, drong de taartjesploeg snel in de verdediging. “Toen hij gegrepen werd was het aan mij om te springen”, gaat Vandevelde verder. “Torsten Demeyere van Tarteletto-Isorex ging mee. Voor mij het ideale scenario. Want ik besefte dat ik in de sprint Torsten de baas moest kunnen. Mijn eerste grote zege.”

Een hele grote verrassing is deze interclubwinst niet. De student landmeetkunde – hij beperkte het voorbije schooljaar tot twee examens – kwam goed uit de Baloise Belgium Tour, reed een degelijke Ronde van Luik en eindigde vorige maandag in Westrozebeke zesde. Zaterdag werkt hij de kermiskoers in Bambrugge af, volgende woensdag trekt hij naar Zillebeke voor de interclub Hill-60, volgende week zaterdag naar de Hel van Voerendaal, een manche van de Road Series. Daarna staan voor Minerva weer UCI-wedstrijden op de kalender.

Egmont Cycling Race

“Leuven rijd ik normaal niet, mijn eerste UCI-koers zal wellicht de Egmont Cycling Race in Zottegem van dinsdag 23 november zijn”, blikt Vandevelde vooruit. “Om eventueel de stap naar de profs te zetten is dit het seizoen van de laatste kans. Inderdaad, ik ben een traagbloeier. Elk jaar zet ik een stapje vooruit. Moest ik de kans krijgen bij een pro-continentale ploeg zou ik wellicht nog wat progressie maken. Denk dat ik momenteel in staat ben in een 1.2-wedstrijd podium te rijden. Op niveau 1.1 is dat moeilijker, maar de top twintig halen zou moeten kunnen.”